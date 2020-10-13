Ermenistan’a bir grup doktor geldi. Fransa Artsakh’ın yanında – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’a bir grup doktor geldi. Fransa Artsakh’ın yanında

Bugün bir grup Fransız doktor Ermenistan’a geldi. Azerbaycan’ın başlattığı savaşta yaralanan asker ve sivillere yardım etmek için Artsakh’a gidecekler.

Doktorlar grubu farklı askeri bölgelerde çalışmış ve büyük bir insani görev deneyimine sahiptir.

Yanlarında gerekli ilaç ve teçhizatı getirdiler.

Doktorların ziyareti kalp-damar cerrahı Leon Khachatryan’ın yanı sıra “Anna Carolina” ve “Şahbazyan” holdingleri tarafından başlatıldı.

Leon Khachatryan – kardiyovasküler cerrah,

Anne Marie Berge – cerrah,

Patrick Knipper – Rekonstrüktif Cerrah

Pierre Girard – Cerrah-Travmatolog

Mikael Chaparyan – cerrah-travmatolog,

Marie-Lis Petty – Hekim

Ermenistan Kamu Radyosu