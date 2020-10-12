Aliyev’in ‘Ankara da katılsın’ çağrısına Rusya’dan ret

DUVAR – Dağlık Karabağ’daki ateşkes ihlalleri sürerken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den Türkiye’yle ilgili bir çağrı geldi. Aliyev, Rusya arabuluculuğundaki ateşkesin ardından Erivan’la yeniden başlatılacak görüşmelere Ankara’nın da katılmasını istediğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, “Ermenistan’la görüşmeler ne zaman başlayacak bilmiyorum ama Türkiye’nin de katılmasını istiyorum” dedi.

LAVROV: FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ ÖNGÖRÜLMÜYOR

Ateşkes anlaşmasına aracılık yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Dağlık Karabağ için yapılacak görüşmelerin formatında değişiklik öngörülmediğini söyledi. Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan’ı Moskova’da ağırlayan Lavrov, ateşkesin ihal edildiğini belirtip “Kurallara uyulmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün, Ermenistan güçlerinin başta Gence olmak üzere bir dizi sivil yerleşim yerini vurduğunu açıklamıştı. Saldırılarda en az dokuz sivilin öldüğü belirtilirken, Aliyev dün yaptığı açıklamada saldırıdan Erivan’ın sorumlu olduğunu söyleyip “Azerbaycan tüm bunlara gereken yanıtı verecektir” demişti. (DIŞ HABERLER)

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