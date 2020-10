Çok sayıda edebiyatçı, işçi ve akademisyenden Ermenistan-Azerbaycan savaşına karşı barış bildirisi

11 Ekim 2020

Yazar, şair, işçi, akademisyen ve birçok yurttaş, Ermenistan-Azerbaycan arasından Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmaların durdurulması için “Savaşa, nefrete, düşmanlığa hayır. Barışa evet” başlığıyla yazılı açıklama yayımladı.

İnsanlığın ölüm ve yıkım getiren her tür savaşa karşı çıktığı belirtilen açıklamada, “İnsan, neslinin bazı canlılar gibi tarihe havale olmaması için dünyayı yaşanılır kılması gibi zorunluluğu vardır. Bunun ön koşulu barıştır. Savaş ve şiddet gibi kanlı çözüm yolu toplumlar için yıkıcıdır ve acı biriktirir. Bu yolla kalıcı çözümlere gidilemediğinin bilincinde olmak, sorunların çözümünde diyalog ve müzakerede ısrar etmek gerekir” vurgusu yapıldı.

Azerbaycan ile Ermenistan savaşı üzerinden “millicilik” üretenlerin Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) “ihanetle” suçladığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu iki komşu ülke arasında patlak veren savaşa, Meclis’teki partilerin hazırladığı Azerbaycan destekli bildiriye destek vermemektir. Suriye savaşının başladığı yıllardı. 30 civarında İslami kimlikli insanımız, iktidarın Suriye’de ‘üçüncü yol mümkündür’ başlıklı bir bildiri yayınlamıştı. Mütedeyyin camiada ilk ciddi kırılmaları getiren bu açıklamada imzası olan dindar insanlar “din” adına şiddetli saldırılar, linç ve tehditlere maruz kalmıştı. Yıllar geçti. Tarih tanıktır. Bir milyon civarında insanın ölümü, sönen ocaklar, yakılıp yıkılan ülke, Türkiye’ye gelen 5 milyon üzerinde göçmen hayatlar yaşandı” ifadelerine yer verildi.

“Birleşmek zorundayız”

Artan nefret söylemleri ve milliyetçi politikaların halkların birlikte yaşama arzusunun yok olmasına neden olduğu vurgulanan açıklamada, “Meclis’teki konuşmasında, savaş yerine barış ve diyalog çözümü talep eden Garo Paylan, HDP MYK üyesi, Türkiyeli Ermeni bir yurttaşıdır. Hrant Dink’in acısı, insanımızın adalet duygusu çok derinden sarstı. Bu yüzden acının yarattığı travmayı çok yakından tanıyor ve hissediyoruz. Tam da bu nedenle barışa sahip çıkmak, insanlarımızın hedef alınmasına karşı bir arada olmak ve birleşmek zorundayız” denildi.

Açıklamada imzası bulunan isimler şöyle:

“Abdi Özkara – Emekli, Abdulaziz Akyol – Emekli Öğretmen/Karakoçan Dernekleri Federasyonu Başkanı, Abdulcabbar Çakmak – İnşaatçı, Abdulhakim Daş – Emekli/Doğu – Güneydoğu Dernekleri Platformu Başkanı, Abdulkadir Kaya, Abdullah Alkan – Emekli, Abdullah Arkan – Emekli, Abdullah Barut – İnşaat Mühendisi, Abdullah Damar – Öğretmen, Abdullah Demirbaş – Emekli Öğretmen/ Diyarbakır Sur Eski Belediye Başkanı, Abdurrahman Çiçek – Emekli, Abdullah Gökmen – Emekli, Abdullah Keysan – Emekli, Abdullah Korkmaz – Emekli, Abdullah Öztüre – Emekli, Abdurahman İlgin – Avukat, Abdurrahman Ayaz – Emekli, Abdurrahman Akın – İşçi, Abdurrahman Dalçiçek, Abdülkadir Emre – Emekli, Abdülrahman Aydaş – Emekli, Abuzer Kiraz – İş İnsanı, Abuzer Topal, Abuzer Yılmaz, Adem Bulun – Esnaf, Adil Boyoğlu – Emekli, Adil Okay – Yazar, Adil Yener – Emekli, Adile Özer – Emekli, Adnan Doğan, Adnan Genç – Emekli, Adnan Köymen, Afer Kara – Yüksek Mimar, Ahmet Akdağ – Eczacı, Ahmet Andiç – Emekli Öğretmen, Ahmet Barış, Ahmet Candan, Ahmet Çerçel, Ahmet Çınar- Emekli, Ahmet Dumlu – Serbest Muhasebeci mali müşavir /İstanbul Doğubayazıtlılar Derneği Başkanı, Ahmet Erdinç – Emekli, Ahmet Ergün – Emekli, Ahmet Ermiş-Emekli Öğretmen, Ahmet Çınar, Ahmet Hulusi Kırım-Avukat, Ahmet İlgün- Emekli, Ahmet Oğuz Sözleri-İşletmeci, Ahmet Payem-Serbest Meslek, Ahmet Sakar, Ahmet Sevim-Elektrik/Elektronik Mühendisi, Ahmet Sezgin-Emekli/Barış Aktivisti, Ahmet Üçer- Emekli, Ali Göksal-Emekli Öğretmen, Ahmet Yavuz-Emekli, Ahmet Yıldız-İş İnsanı, Al Kış, Alattin Kasap-Şoför, Ali Bilbay-Çiftçi, Ali Bozan-Avukat, Ali Çakıcı, Ali Çalış-Emekli, Ali Çatakçin-Dersim İnşa Kongresi Eş başkanı, Ali Çetindağ, Ali Doğan-İş İnsanı, Ali Elçi-Emekli, Ali Erdiç-Belediye/Danışman, Ali Fuat Karaöz-Teknik Öğretmen, Ali Galip Durşen-Emekli, Ali İhsan Ova-Emekli Eğitimci, Ali ihsan Şimşek-Emekli, Ali Karaoğlan-Emekli, Ali Kepez-Muhasebeci, Ali Kerim Mutlu-Elektrik Mühendisi, Ali Nazım Altunkaş-Sigortacı, Ali Özkan-İş İnsanı, Ali Özkan-İş İnsanı, Ali Rıza Civek, Ali Rıza Kaya-Serbest Meslek, Ali Sait Yeniay-Emekli, Ali Sözer, Ali Taşdelen, Ali Türker Ertuncay-Emekli, Ali Yıldırım-Tiyatrocu, Ali Yıldız-Serbest Meslek, Ali Yılmaz –İşçi, Ali Akkaya-Danışman, Ali Ekber Kaypakkaya Emlakçı, Altınay Görmüş-Serbest Çalışan Annie Ors, Aptullah Yavuz-Emekli, Aram Demirciyan-Emekli, Arif Kaptan, Arif Turgay, Aslan Demir-Serbest Meslek/Tatos Tekman Derneği Başkanı, Aslı Erdoğan-Yazar, Aslıhan Bulut-Avukat, Atila Aydemir, Atila Aydemir-Emekli, Atilla Erol-Emekli, Atiye Okay- Emekli, Mustafa Yener – Avukat, Ava Sayreke, Aydın Alökmen-Emekli, Aydın Çelik-Teknik Ressam, Ayşe Sevin Kırıkoğlu, Ayşe Sevin Kırıkoğlu, Ayşe Aslan, Aysel Kılavuz, Ayşe Büken, Ayşe Ebci-Ev Hanımı, Ayşe Erzan-Fizikçi, Ayşe Gözen-Akademisyen, Aysel Özbay- Emekli, Ayşe Özdemir-Emekli, Ayşe Sızıcı Aziz Çelik-Emekli, Aziz Durmuş-Emekli, Aziz Karakaş-Emekli, Aziz Özcan-İş İnsanı, Aziz Ünal-Mimar, Babür Pınar, Bahadır Güleli, Bahattin Senem, Bahri Çelebioğlu, Baki Balcı-İş İnsanı, Baki Ceylan-Serbest Meslek, Baran Kaptan, Basri Yılmaz-Çiftçi, Battal Gazi İnci-Avukat, Baver Mızrek-Avukat, Bayram Çelik, Behinur İlbas, Bekir Sıtkı Keçeci-Aktivist/Gıdacı, Bekir Vani, Bekir Zengin, Bektaş Kızılocak-Yayıncı, Berdan Acun-Avukat, Beril Eyüboğlu, Beyhan Değmen-Sigortacı, Bilal Akgün Erhan-İnşaatçı, Bilal Gündoğan-Elektirikçi, Bilal Oğuz-Serbest Meslek, Bilgehan Oğuz-Emekli, Şehmus Doku, Binali Yıldız-Serbest Meslek, Bülent Arbaş-Emekli, Bülent Kaygun-Dış Ticaret Uzmanı, Bülent Gökbayrak, Bülent Öztürk –Avukat, Bünyamin Şeker-ÖHD Eş Genel Başkanı, Can Ali Türkmen-Fotoğrafçı/Gazeteci, Caner Altınmakas-Emekli, Caner Canlı-Emekli Öğretmen, Cebeli Akyol-İşçi, Celal Boz, Celal Deniz-Emekli, Celal Kılıç-Emekli, Celalettin Can, Cemal Karabil-Emekli, Cemile Karakaş-Aktivist, Cengiz Fırat-Batman İHD Yöneticisi, Cengiz Sarı, Cengiz Süzük-Elektrik Mühendisi, Cesim Engin-Emekli, Cevat Barın, Cevdet İnan, C. Murat Özgünay Yeşil Sol Parti stanbul Kadıköy Eş Sözcüsü, Cumhur Kurşun-Emekli, Cüneyt Bozkurt-Doktor, Çiçek İzci-Emekli, Delal Seven-Öğretmen, Deniz Çelik-Serbest Meslek, Deniz Güney-İşçi, Deniz İyican, Devrim Barış-Avukat, Dicle Manav, Dicle Nas-Avukat, Dilek Gökçin, Cevdet İnan, Doğan Gökşen-İş İnsanı, Doğan Özkan-Yazar, Dursun Özdoğan-Avukat Dündar İncesu-Doktor, Ömer Faruk Gergerlioğlu-HDP Milletvekili, Edayi Keleş, Ekin Deniz Çobanoğlu, Ekrem Akhanım-Avukat, Ekrem Aslan-Jeoloji Mühendisi, Ekrem Baran-Mele/Seyda Din Alimleri Derneği Başkanı, Ekrem Nacarkahya-Mühendis, Ekrem Öztürk-Serbest Meslek, Ekrem Şahin-Emekli, Özgür İnce-Esnaf, Emin Durmaz-Emekli, Emin Toprak-Emekli, Emre İçözü-Serbest Meslek, Emrullah Şam-Avukat, Enver Enli, Enver Temiz-Çiftçi, Ercan Yılmaz, Erdem Gülalp- Emekli, Erdoğan Bayram-Sivil Aktivist/Karayazı Derneği Başkanı, Erdoğan Cankurt, Erdoğan Matur-Serbest Meslek, Erdoğan Solmaz, Erdoğan Uci-İşçi, Erdoğan Zamur-Gazeteci, Erhan İnal, Erol Bektaş, Erol Çıtak-Emekli, Ertuğrul Barka-Kimya Mühendisi, Evin Güneş, Eyüp Horlu-Mali Müşavir, Eyüp Özdündar-Emekli Eğitimci, Fahrettin Kaya-Emekli, Fahri Mavi-Emekli, Faruk Kızılaslan, Faruk Özkılıç-Emekli, Faruk Şen-Eğitimci-Aktivist, Faruk Yıldız-İnşaat Ustası, Fatin Kanat, Fazlı Şahin, Ferhan Çinioğlu-Emekli, Ferhat Cenan, Ferhat Tunç-Sanatçı, Fesih Özer, Fesih Tumin, Fethi Inan, Fetih Koc, Feyyaz Yaman-Karşı Sanat Çalışmaları Koordinatörü, Feyzullah Mızrak-Emekli, Figen Küçüksezer-Göz Doktoru, Fikret Başkaya-Yazar, Filiz Koçali, Firdevs Esertürk-Emekli, Füsun Çeliköz-Emekli, Füsun Nameci-Elsanatları Eğitmeni, Galip Demirci-Serbest Meslek, Gani Alkan-Emekli, Gazi Ünder, Giyasettin Cüheylan-Emekli Öğretmen, Gizem Miran-Avukat, Gulam Çağıl Kaleli-Avukat, Gülay Gün Bilici, Gülendam Özdemir-Emekli, Gülseren Aydemir-Emekli, Günay Akçayöz, Güngör Şenkal-Yazar, Gürol Durak, Gürhan Ertürk, Bayram Kızartıcı, Habip Akıncı, Hacer Elçin-Emekli, Hacı Kadah-Emekli, Hacı Tişkaya-Serbest Meslek, Hacısalih Yıldıran-Serbest Meslek, Hadi Kolakan-Avukat, Hakim Tokmak Müteahhit/Muş Derneği Federasyonu Başkanı, Hakkı Demir-İHD Mersin Şubesi Başkanı, Hakkı Öztürk, Halil Aslan-Çiftçi, Halil İbrahim Karatas, Halil Karataş-Esnaf, Halim Bulutoğlu, Halise Batki-İşçi Halise Dakal-ÖHD Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı, Haluk Soysal-Emekli, Hamit Göz-Plastik Cerrahi Doktoru, Hamza Bayındır-Emekli, Hande Özkan, Hanifi Kaptan, Hasan Ali Gençay-Emekli, Hasan Ali Gençay-Emekli, Hasan Ali Tuncer -Emekli Öğretmen, Hasan Arık-Emekli, Hasan Atan, Hasan Budak-Emekli, Hasan Çeliksöz –Doktor, Hasan Doğan-Emekli/PSAKD İnanç ve Disiplin Kurulu Üyesi, Hasan Erdemli, Hasan Ergin-İşletmeci, Hasan Erişti, Hasan Güler-Emekli, Hasan Gürelliler-İnsan Kaynakları Danışmanı, Hasan Hayridede Şanlı-Emekli, Hasan Kapıkıran-Müteahhit, Hasan Karacuban, Hasan Öğren-Emekli, Hasan Öndersulu-Avukat, Hasan Özgür-İşçi, Hasan Yalçın, Hasan Yetişken, Hasan Yıldız, Hasan Yücel-Emekli, Hasan Çiçek-Emekli, Hamdi Öztürk-Emekli sağlık memuru, Hasret Çelikpolat-Emekli Öğretmen, Hatice Altınışık, Hatice Erdoğan-Emekli Memur, Hatice Eroğlu, Akdoğan-Gazeteci/Yazar, Hatice İpek-Tekstilci Havva Atlı-Avukat, Haydar Önal, Hayrettin Altun-Emekli, Hüseyin Demir, Hayrettin Baydar-Serbest Çalışan, Hayrettin Tıraş-Emekli, Haydar Önal, Hayri Kanires, Hebun Harun, Hıdır Arpaç-Emekli, Hıdır Aygören-Turizmci, Hıdır Çiçek-Emekli, Hıdır Derman-Emekli, Hıdır Karataş-Emekli, Hıdır Yıldız, Hikmet Hobaplı-Emekli, Hikmet Tanyeli-Serbest Meslek, Hüda Kaya-HDP Miiletvekili, Hoşyar Sarıyıldız-Avukat Hülya Ayhan-Mali Müşavir, Hüseyin Altun, Hülya Onur-Kadın Hak ve Özgürlükleri Aktivisti, Hülya Yer -Dersim İnşa Kongresi Eşbaşkanı, Hüseyin Acıpınar, Hüseyin Alataş, Hüseyin Altun-Almanya’da İşletmeci, Hüseyin Arslan-Mühendis, Hüseyin Barış-Emekli, Hüseyin Çalı-KHK’lı Sağlıkçı, Hüseyin Çapartaş-İşçi, Hüseyin Doğan, Hüseyin Gevher, Hüseyin Habip Taşkın-Edebiyatçı/Yazar, Hüseyin Kanat-İşçi, Hüseyin Karadağ-Emekli, Hüseyin Keskin-Emekli, Hüseyin Numan Bilir-Avukat, Hüseyin Yılmaz, Hüsnü Gürbey, Hüsnü Alkan, Işık Hanım Gençay-Emekli, İbrahim Akın, İbrahim Ateş, İbrahim Bilen-78’liler, İbrahim Cucumlu-Emekli, İbrahim Çinbaş-Avukat, İbrahim Özkan, İbrahim Uzunaslan-İşçi, İbrahim Ünal-Emekli, İbrahim Yön-İşçi, İbrahim Geçkin, İhsan Çınar-Emekli, İhsan Kaptan, İhsan Karabulut, İsmail Asil- Yazar, İkbal Kaynar-Yazar/Müzisyen, İlhami Yurtsever-Emekli Öğretmen, İlhan Çelik-Emekli Öğretmen, İlhan Orman, İlkay Alptekin Demir-Doktor/Çevirmen, İlter Sayın-Emekli Öğretmen, İlyas Karaçayır-Emekli Eğitimci, İlyas Yaylagül-Emekli, İnan Öztürk-Avukat, İnci Acundaş-Otomotiv Sektörü Çalışanı, İrfan Aşık-Serbest Meslek, İrfan Kangal-Çiftçi, İrfan Okur –Öğretmen, İrşan Öngüllü-İnşaatçı, İshak Karakaş, İsmail Açıkgöz-İş İnsanı, İsmail Ağan-Emekli, İsmail Aydın-Emekli, İsmail Budak-siyasetçi, İsmail Çardak, İsmail Demir-İşçi, İsmail Hakkı Şimşek-Köşe Yazarı, İsmail Solar İsmail Şanlıer, İzzet Kılıç-Avukat/Urfa Suruç Derneği Başkanı, Jermen Kumru, Kadir Akın-Emekli, Kadir Cangızbay-Öğretim Görevlisi, Kadriye Kaya-Emekli, Kamil Bora Berzenç-Emekli, Kamile Durmaz-Emekli, Kanber Yüce-Mühendis, Kasım Kaya, Kavut Gazi, Kazım Karakaş, Kemal Eyvel-Serbest Çalışan/Siyasetçi, Kemal Sercan- Emekli, Kemal Ulaş-Iğdır İl Derneği Platformu Başkanı, Kemal Yüksel-Emekli Eğitimci/Bingöl Dernek Başkanı, Kenan Karahancı, Kenan Özdemir, Kenan Seper, Kenan Demirağ, Kıymet Ulaş Kahraman, Korkut Akın-Yönetmen/Yazar, Kudret Ünal-Elektrik/Elektronik Mühendisi, Kumru Toktamış-Amerika’da öğretim üyesi, Kurban Ali Gökhan-Serbest Meslek, L. Nilgün Aklar, Levent Kaçar-Sinema Öğretmeni, Leyla Başkurt-Emekli, Levent Lortoğlu, Leyla Özdemir, Lütfi Gülpınar, Lütfiye Yeniay-Emekli, M. Ali Alkan-Emekli, M. Ali Güngören-Serbest Meslek, M. Ali Temel-Emekli Öğretmen, M. İhsan Çevik-Emekli Öğretmen, M. Mezhar Aktaş-Emekli, M. Sert-Teknisyen, M. Şerif Güner-Emekli Tekniker, M. Zülfü Çelik-Emekli, M. Zülküf Üçer-Emekli, M.Ali Karapekmez-Emekli, Mahir Adalı, Mahmut Çelik-Emekli, Mahmut Halis-Emekli, Mahmut Karabulut-68’liler, Mahmut Kireç-Serbest Meslek, Mahmut Yağız, Mahmut Yücel-Emekli, Makbule Karakaya, Mecid Çeken, Medeni Bakır, Medeni Subaşı, Mehdi Seyitoğlu-Esnaf, Mehdi Zana Akkaya-Avukat, Mehmet Harman-Serbest Meslek, Mehmet A. Can-İnşaatçı, Mehmet Akaya-Emekli, Mehmet Akbaş Mehmet, Ali Artuk, Mehmet Ali Zeytin- Serbest Meslek, Mehmet Altun-İş İnsanı/Beşiri Kubin Derneği Başkanı, Mehmet Altuntaş-Avukat, Mehmet Balyan-Emekli, Mehmet Baytemur-Emekli, Mehmet Baz-Emekli, Mehmet Beşir Karakaş, Mehmet Çamak-İş İnsanı, Mehmet Çelik- Galerici, Mehmet Çetin-Emekli, Mehmet Çiftçi -Serbest Meslek, Mehmet Demircioğlu-Emekli, Mehmet Emin Kılıçarslan-İnşaatçı, Mehmet Göktaş Feyzi Biçer, Mehmet Hepzarif-Emekli, Mehmet Kap, Mehmet Karaman, Mehmet Karayılmaz-Emekli, Mehmet Korkmaz, Mehmet Nuri Deniz-Avukat, Mehmet Okay-Tüccar, Mehmet Öncel-İşletmeci, Mehmet Ötenkuş-Emekli, Mehmet Salman-Emekli, Mehmet Sezek-Mali Müşavir, Mehmet Soydan-Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı, Mehmet Şah Toprak-Emekli, Mehmet Temizyüz-Çiftçi, Mehmet Torun-Emekli, Mehmet Tüm-26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili, Mehmet Uçar-Emekli, Mehmet Ulaş-Emekli, Memur Mehmet Ural, Mehmetali Gülaç, Melih Yılmazer-Yüksek Mühendis, Melik Aygül-Siyasetçi/İnsan Hakları Aktivisti, Meral Yağan Çakıcı-Emekli, Meryem Avşar -Ev Hanımı, Meryem Güneş-Emekli/SYKP Üyesi, Mesut Ertak , Mesut Gülmez, Metin Ebetürk, Metin Gümüş, Mehmet Nuri Özyaldaş, Metin Uzunöz-Emekli, Metin Uzunöz-Emekli, Mehmet Yürek, Meryem Güneş, Mikail Gözlek, Mine Aydostlu-Emekli, Memur Muhammet Kabakçı –Emekli Muharrem Şahin-ÖHD. Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı, Muhittin Ateş-Emekli, Muhittin Muğuç-Avukat, Muhlis Kayar-İşçi, Muhsin Aydın-Emekli, Mukri Vakar, Murat Çavuşoğlu-Tüccar, Murat Karahan-KHK’li/Mersin Van Derneği Başkanı, Murat Üner-EYT’li, Murat Yaka-Emekli, Murat Polat, Musa Yıldız, Mustafa Akpınar-Tekstilci, Mustafa Ekimci-Emekli Mustafa Ercan, Mustafa Ercan-Emekli, Mustafa Erdem-Emekli, Mustafa Erdoğdu-Avukat, Mustafa Faruk Tuna-Emekli, Mustafa Güler-İş İnsanı, Mustafa Sontekin, Mustafa Kaplan-Emekli, Mustafa Kaptan, Mustafa Korkmaz, Mustafa Karaoğlan-Emekli, Mustafa Mert-Emekli, Mustafa Yanılmaz-Emekli, Mustafa Yazıcıoğlu-Emekli, Muzaffer Şimşek-Emekli, Mümtaz Çerçel-Esnaf, Münir Korkmaz-KHK’lı Öğretmen, Nazif Töre-Emekli, Nazir Güneş-Muhasebeci, Nebahat Akın-Emekli Eğitimci, Nebi Ebci-Mali Müşavir, Necat Doğan-Serbest Meslek/Avcılar Bismil Derneği yöneticisi, Necdet Kılıç-Emekli, Necip Ateş- Emlakçı, Necla Oğuz-RTÜK’ten Emekli, Necati Solhan Necmi Demir-İktisatçı, Necmiye Alpay, Nedim Kuanç-Mermerci/Siirt Şirvan Adıgüzel Derneği Başkanı, Nedim Özel, Nermin Öztepe-Emekli, Nesrin Aslan-Emekli, Neşe Sönmez-Editör, Neşet Kadir, Nevzat Dölekçekiç-Transporter, Nevzat Karataş, Nezahat Karabil-Emekli, Neziha Eliaçık-Emekli Bankacı, Nilgün Doğanay-Tıp Doktoru, Nimet Tanrıkulu, Nilgün Kaygusuz, Nur Sürer-Oyuncu, Nuray Göktepe, Nurettin Dursun, Nurettin Ergin-Emekli, Nurettin Körg-Emekli Teknisyen, Nurgün Antmen-Aktivist, Nuri Balcı, Nuriye Hülya Kına, Nurten Dayanan-Serbest Meslek, Olgun Altun-Serbest Meslek, Orhan Benli-Ressam, Orhan Kazbek-Emekli, Orhan Silier-Tarihçi, Osman Çelik-Avukat, Osman Okay, Osman Şahin-Çiftçi, Osman Zorba, Ömer Akat-Serbest Meslek, Ömer Aslan, Ömer Kıyak, Önder Keskin-Ev Hanımı, Özcan Kaynak, Özden Mızrak-Emekli, Özer Uzun-İş İnsanı, Özgür Avşar -Serbest Meslek, Özgür Çağlar-Avukat, Özüm Vurgun-Avukat, Perihan Üge-Avukat, Perizade Akın-Ev Hanımı, Pertev Aksakal-İşçi, Peyker Şimşek-Emekli Pınar Ömeroğlu-İnşaat Mühendisi, Pınar Taşdemir Smith-Profesör, Ahmet Çakmak-Prof, Baskın Oran-Prof, Nesrin Sungur Prof, Tahsin Yeşildere, Ragıp İncesağır-Hayalgücü Organizasyon- Rahmi Çelik-Gazeteci/Yazar- Rahmi İşlek- Raif Güzel-Tekstilci- Raif Kanat-Emekli- Ramazan Aslan –Öğretmen- Ramazan Gezgin-Emekli- Ramazan Karakaya-Emekli, Ramazan Kömürcü-Emekli, Recep Şeftalidalı-İşçi, Recep Üzmez, Recep Yılbaşı-Emekli, Recep Yılmaz-İş insanı, Remzi Kozakçı, Remziye Berk-Emekli, Reşat Son-Mütaahhit/Muş Der. Fed. Yöneticisi, Reyan Tuvi, Rıdvan Ayhan-Doğa ve Tarih Aktivisti, Rıdvan Yavuz, Rıfat Roni-Emekli, Rıza Polat-Avukat, Rojda Pervane-Avukat, Sabahattin Yıldırım, Sadık Topal-Emekli, Saga Tara, Sahin Günel-Serbest Meslek, Said Çetinoğlu-Araştırmacı, Sait Beyaz-KHK’li, Sait Ölmez-Emekli, Sakine Arat-Ev Kadını, Salih Berber-Emekli, Salim Turgut, Sani Yıldırım-Belediye İşçisi, Saniye Eliaçık-Ev Hanımı, Sebahat Gençtarih-Avukat, Secerattin Şimşek, Seda Zengin-Avukat, Sedat Kalaba-Emekli, Sefa Öztürk-Mali Müşavir, Seher Şentürk-Emekli, Selahattin Akcan, Selahattin Bölükbaş-Sigortacı, Selahattin Koçak, Selçuk Gözükızıl-Emekli, Selim Aktürk-Esnaf, Selma Erdem, Selma Esen, Sema Somersan, Semih Dursun Yeşilbaş, Semiha Hatice Kayma-Çiftçi, Senayi Çelik-Diyarbakır Ziraat Odası Başkanı, Serap Angay-Avukat, Serban Gök, Serdar Esen, Serdar Koçman, Serhan Özdemir-Avukat, Serhat Eren-Avukat, Servet Ali Çınar-Sigortacı, Servet Akbudak, Sevim Özdemir-Emekli, Seyfettin Genç-Emekli Eğitimci, Seyfettin Söyler-Emekli, Seyfullah Sertdüşer-Emekli, Seyithan Basut-Emekli İnsan Hakları Aktivisti, Seyran Akın-Emekli, Seyran Virgili-Muhasebeci, Sezai Köse-Avukat, Sezai Sayın-İHD Aktivisti/Emekli, Sıdkı Alkan, Sinan Tutal-Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı, Songül Korkmaz-Batman Belediye Başkanı, Suat Turan, Sultan Bayındır-Ev Hanımı, Süha Alparslan, Şahabettin Kızıl-Esnaf, Şanar Yurdatapan-Müzik/Yapımcı, Şaki Yılmaz- Emekli Öğretmen, Şefika Gürbüz-Sosyal Bilimci, Şehriban Teyhani-Emekli, Şemdin Seviptekin-Emekli/Güngören Demokrasi Platformu, Şengül Yüksel-Anaokulu Öğretmeni, Şenol Akyol-Diş Hekimi, Şenol Yaratan, Şeref Yıldız-Tekstilci/Van Dernekler Platformu, Şerife Kılıç-Emekli Sağlıkçı, Şerife Yıldırım-Emekli Öğretmen, Şenol Karakaş, Şiho Göçmen-İşçi, Şilan Çelik-Avukat, Şükrü Aslan-Araştırmacı/Yazar, Tahir Tüybent-İHD/şair, Tahir Yımaz-Emekli, Tahsin Keserer-İnşaat Mühendisi, Tamer Selçuk-Avukat, Tamer Yıldız, Tarık Caner-İnşaat Mühendisi, Tarık Karayel-Emekli, Tarum Marat Renü, Talip Özüdoğru, Tekin Vural, Temur Taşdemir-Emekli, Tevfik Öztürk-Emekli, Turabi Şen-Grafiker, Turan Talay, Turgut Bayır – Emekli Öğretim Üyesi, Ubeyt Akyıldız, Ufuk Taşdemir-Emekli, Umut Torto Abacı, Ümüt Gürgöz, Vahap Tezgel, Vahit Akgün, Varol Kazan, Vedat Akın-Emekli, Vedat Karac, Vedat Sezer-esnaf, Vehbi Müjdecioğlu-Serbest Meslek, Veli Büyükşahin-Gazeteci, Veli Emektar-Emekli, Veysel Demirpençe-İşçi, Veysi İnanç, Volkan Altun, Volkan Kesabilici-Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu Sözcüsü, Yasin Keskin – Emekli Öğretmen, Yaşar Bave, Yaşar Gökdemir-Emekli, Yaşar İlbay, Yaşar Orhan-Emekli, Yaşar Orhan-Emekli, Yaşar Yıldız-Emekli, Yavuz Okçuoğlu-Metalurji Mühendisi SODEV/ Yönetim Kurulu Üyesi, Yavuz Şahinoğlu-Emekli, Yeliz Avşar-Öğretmen, Yılmaz Bayezıt-Maden Mühendisi, Yunus Bircan-Emekli Eğitimci, Yusuf Akbaş-Serbest Meslek, Yusuf Andan-Emekli, İmam Yusuf Çakas-Avukat, Yusuf Kaptan –Emekli, Yusuf Şahinler-Kamu Çalışanı, Yücel Özcan-Emekli, Yücel Tunca – Fotoğrafçı, Yücel Zülfikar-İş İnsanı, Yüksel Bircan-Emekli, Yüksel Uygun-Fotoğrafçı/İHD Aktivisti, Zeki Erdem, Zehra Demir-Emekli, Zehra Pişkin, Zeki Dönmez-İşçi/Elâzığ Karakoçan Derneği Başkanı, Zekiye Alökmen-Emekli, Zekiye Töre-Emekli, Zekiye Yüksel-Yazar/Mozaik Sanatçısı, Zeydin Delidere-Emekli, Zeynel Demirçivi-Emekli Sendikacı, Zeynel Özen, Zeynep Yengil Tunç, Ziya Demir, Zülfi Enül- Emekli.”

