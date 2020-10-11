Cevap orantısız bir şekilde sert olacaktır – Ermenistan Kamu Radyosu

Cevap orantısız bir şekilde sert olacaktır. Savunma Ordusu, insani ateşkes rejimini sürdürmeye çağırmaktadır.

Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu, insani ateşkes konusunda varılan anlaşmaya bağlıdır.

“10-11 Ekim’de Azerbaycan, Artsakh’taki barışçıl yerleşim yerlerine roket atmayı sürdürdü, sivil altyapıyı ve sivilleri hedef aldı.

Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu, insani ateşkes konusunda varılan anlaşmaya bağlı olmakla birlikte, Azerbaycan insani ateşkesi ihlal etmeye devam eder ve saldırı operasyonları başlatırsa, Savunma Ordusu’nun tepkisi orantısız bir şekilde sert olacaktır”,- denmektedir Artsakh Savunma Ordusu’nun açıklamasında.

Ermenistan Kamu Radyosu