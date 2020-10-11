Azerbaycan’ın yeni bir dezenformasyonu – Ermenistan Kamu Radyosu

Savunma Ordusu, Artsakh’ın Gence’yi vurmasıyla ilgili yeni bir dezenformasyon daha yalanladı

Artsakh Savunma Ordusu, Ermeni tarafının Gence şehrine saldırdığına dair Azerbaycan tarafından yayılan bir dezenformasyonu yalanlamaktadır.

“Savunma Ordusu, Moskova’da yapılan insani ateşkes anlaşmasına uyarak ateş etmemekte, Azerbaycan tarafı ise Stepanakert, Hadrut, Martuni ve Artsakh Cumhuriyeti’nin diğer yerleşimlerini bombalamaya devam etmektedir.

Azerbaycan tarafı aynı zamanda, Savunma Ordusu birliklerinin Gence şehrini hedef aldığına dair yalan bilgiler yaymaktadır.

Bu iddialar kesinlikle yanlıştır ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur”,- diye belirtilmiştir, Savunma Ordusu’nun yaptığı açıklamada.

Ermenistan Kamu Radyosu