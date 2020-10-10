İran’dan Karabağ açıklaması: ”Ateşkes barışa doğru atılan bir adım”

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Moskova’da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Ermenistan ve Azerbaycan arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “İran, Dağlık Karabağ’daki ateşkesi barışa doğru atılan bir adım olarak memnuniyetle karşılıyor.” ifadelerine yer verdi.

Rusya’ya ateşkesin sağlanmasında ortaya koyduğu çabalar için teşekkür eden Zarif, şunları kaydetti:

Zarif Ermenistan ve Azerbaycan’ı esaslı diyaloğa girmeye çağırdı.

Rusya’nın ara buluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 11 saatten fazla süren toplantıda uzlaşma sağlanan ateşkes bugün yerel saatle 12.00’de devreye girdi. Ancak Azerbaycan tarafı saat 12:05 sularında ateşkesi ihlal ederek Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) Karahanbeyli yerleşim yerine ve daha sonra da Hadrut şehrine saldırılar gerçekleştirdi.

ERMENİ HABER AJANSI