Geçici ateşkes – Ermenistan Kamu Radyosu

Geçici ateşkes sağlanacak․

Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları toplantısı sona erdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10 saatten fazla süren tartışmaların ardından gazetecilere, toplantıda varılan anlaşmanın ayrıntılarını sundu.

Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Zohrab Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov’un görüşmesi, Moskova’da sona erdi.

Artsakh’daki durumla ilgili istişareler, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un katılımıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resepsiyon salonunda gerçekleşti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazetecilere verdiği demeçte, 10 saatten uzun süren görüşmenin ardından, tarafların aşağıdaki adımlar üzerinde anlaştıklarını belirtti.

1) 10 Ekim 2020, saat 12.00’den itibaren, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin standartlarına uygun olarak savaş esirleri, diğer tutuklular ve mağdurların bedenlerinin değişimi için insani amaçlarla ateşkes ilan edilecektir.

2) ateşkes rejiminin belirli kriterleri ayrıca kararlaştırılacaktır.

3) Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla, barışçıl bir çözüme mümkün olan en kısa sürede ulaşmak için, çözümün temel ilkeleri temelinde kapsamlı müzakereler yürütecektir.

4) Taraflar, müzakere sürecinin formatının değişmezliğini onaylamaktadır.

Toplantının 17.30’da başlamış ve bir saatten fazla süren bir aralık neticesinde, 10 saatten fazla sürmüştür.

Görüşmelerin başlamasından bir saat sonra Azerbaycan bayrağı taşıyan konvoy, resepsiyon evinden ayrılmış ve bir süre sonra geri dönmüştür.

Dün gece yarısı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunduğunu hatırlatalım.

Ermenistan Kamu Radyosu