Ermenistan Dışişleri, Karabağ görüşmelerinin ana hedefini açıkladı

Kızılhaç ile anlaşmaya varıldıktan sonra insani sorunların çözümü için önlemler alınması gerektiğine vurgu yapan Mnatsakanyan, “Bu anlaşmadan çıkan bir diğer önemli görev de ateşkesi ve bu sürecin yeniden başlamasını sağlayan mekanizmaların güçlendirilmesidir. Burada Rusya Federasyonu ve eş başkan ülkelerin önemli bir işlevi bulunuyor” dedi.

Mnatsakanyan, hedeflerinin durumun istikrara kavuşturulması, bölgede istikrarın sağlanması, Artsakh’ın güvenlik sisteminin yeniden tesisi ve Ermeni tarafı için öncelikli hedef olan barış sürecinin devamını öngören adımlar dizisi olduğunu kaydetti.

Sputnik Türkiye