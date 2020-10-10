Çavuşoğlu, Bayramov ile ateşkesi görüştü: Azerbaycan’ın kararlarını destekleyeceğiz

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Moskova’daki görüşmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, Bayramov’a Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini iletti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı ara buluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova’ya davet etmiş, taraflar Dağlık Karabağ’da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı almıştı.

Sputnik Türkiye