Esad Rus Seğodnya Ajansına: Savaş Bitmedi, Önceliğimiz Terörü Bitirmek. ABD Ve Türk İşgali Çıkmazsa Tek Seçenek Halk Direnişidir – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

Esad Rus Seğodnya Ajansına: Savaş Bitmedi, Önceliğimiz Terörü Bitirmek. ABD Ve Türk İşgali Çıkmazsa Tek Seçenek Halk Direnişidir

ŞAM – Sayın Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Suriye’de bazı bölgeleri işgal eden ve çeşitli suç ve suikastlar işleyen teröristler olduğu müddetçe teröre karşı savaşın henüz bitmediğini ve bunların ortadan kaldırılmasının öncelik olduğunu ifade etti.

Rusya Seğodnya Haber Ajansı’na verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Esad, Suriye topraklarındaki Amerikan ve Türk varlığının bir işgal olduğunu ve bu işgal için kullandıkları bahane olan teröristleri ortadan kaldırarak, Amerikalılar ve Türkler gitmezse, gerçekleşmesi gereken doğal şeyin halk direnişi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Esad, Erdoğan rejiminin Suriye ve Libya’daki teröristleri desteklediğini, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun ana kışkırtıcısı ve meşalesi olduğunu ve bunun tehlikeli bir davranış olduğunu belirtti ve şöyle dedi: “Türkiye Suriye’nin farklı ülkelerinden gelen teröristleri kullandı, Libya’da da aynı yöntemi kullandı, Libya’daki Suriyeli teröristlerle birlikte belki de başka milletlerden de teröristler kullandı, dolayısıyla Dağlık Karabağ’da da büyük olasılıkla bu yöntemi kullandıkları açıktır” dedi.

Röportajın tam metni:

Birinci Soru:

Sayın Cumhurbaşkanı, beş yıl önce Suriye’ye Rus yardımının geldiğini hatırladığımız bu günlerde bizimle görüşme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Peki, beş yıllık Rus askeri harekatından sonra bugün Suriye’deki savaşın bittiğini söyleyebilir miyiz?

Cumhurbaşkanı Esad:

Kesinlikle değil. Ülkemizin bazı bölgelerini işgal eden, çeşitli suç, suikast ve diğer suçları işleyen teröristler olduğu müddetçe, savaş bitmedi ve operatörlerinin uzun süre devam ettirmeye istekli olduğuna inanıyorum. Bizim düşündüğümüz bu.

İkinci soru:

Rusların başardığı, hatırladığınız ve aklınızda tuttuğunuz kahramanlık anları nelerdir? Örneğin torunlarınıza bu anlardan hangilerini anlatmaya değer olduğunu düşünüyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Esad:

Bu tür pek çok an var ve bunlardan bazılarına elbette değiniyorum. Suriye ve Rus orduları arasında şiddetli bir savaşta beş yıl süren bu işbirliğinden sonra, kahramanlığın bireysel bir eylem değil kolektif bir eylem haline geldiğini düşünüyorum ve hatırladığımız birkaç kahramanlık vakasıyla sınırlı değil, örneğin savaş pilotları ve hava kuvvetlerinden bahsedersek, hatırlıyoruz Rus pilotlar, teröristlere karşı günlük saldırılarına devam ederek hayatlarını tehlikeye attılar ve birkaç uçak teröristler tarafından düşürüldü. Ve diğer subaylardan bahsedecek olursak, Suriye ordusuna arka saflarda değil, ön saflarda destek sağlıyorlar. İçlerinden şehit olanlar oldu. Dolayısıyla bir gün torunlarıma söyleyeceğim şey sadece bu kahramanlıklarla ilgili değil, ordularımızın paylaştığı ve bu savaşta bizi kardeş yapan bu ortak değerlerden, bu asil değerlerden, davalarına bağlılıklarından, sivilleri ve masum insanları savunmalarından söz edeceğim. Bu savaş hakkında konuşulacak çok şey var.

Üçüncü soru:

Bu savaş sırasında, bu çatışma sırasında bir dönüm noktasını simgeleyen an nedir sizin için?

Cumhurbaşkanı Esad:

Savaşın başlamasının üzerinden neredeyse on yıl geçti, bu yüzden bahsedebileceğim pek çok dönüm noktası var, bir değil. İlk dönüm noktası, özellikle Suriye’nin merkezinde birçok alanı El Nusra Cephesi’nden kurtarmaya başladığımız 2013 yılında oldu. Daha sonra 2014’te dönüm noktası, IŞİD’in Amerikan desteğiyle birdenbire ortaya çıkması ve aynı zamanda Suriye ve Irak’ın çok önemli bir bölümünü işgal etmesi ile tam tersi oldu. Burada teröristler diğer bölgeleri işgal etmeye başladı çünkü IŞİD, Suriye ordusunun dikkatini Suriye’nin batısını kurtarma görevini yerine getirmekten alıkoyabildi. Diğer dönüm noktası ise 2015’te Rusların Suriye’ye gelmesi ve birlikte birçok bölgeyi özgürleştirmeye başlamasıydı, o aşamada Rusların Suriye ordusunu desteklemeye gelmelerinin ardından dönüm noktası Halep’in doğu kısmının özgürleşmesi oldu. Burada Suriye’nin diğer bölgelerinin kurtuluşu bu noktadan başladı. Halep’in önemi göz önüne alındığında bu önemliydi ve çünkü bu, daha sonra Şam’da ve son zamanlarda Halep’in geri kalanında ve daha sonra Suriye’nin doğu kesiminde ve güney kesiminde diğer bölgelere devam eden geniş çaplı kurtuluşun başlangıcıydı. Yani, bunlar ana dönüm noktalarıydı ve eğer onları bir araya getirirseniz, hepsinin stratejik dönüm noktaları olduğunu göreceksiniz ve hepsi bu savaşın gidişatını değiştirdi.

Dördüncü soru:

Şimdi bazı güncel haberlere döneceğim: Biz Rusya’da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmada bölgede şu anda yaşananları takip ediyoruz. Türkiye’nin orada bir rol oynadığı kesin ama bu rol olumlu mu olumsuz mu, yargılayacak kişi ben değilim. Ama sizlere Türkiye ve Erdoğan’ın politikalarını sormak istiyorum. Türkiye son yıllarda uluslararası etkisini en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Libya’daki varlığını, Suriye’ye müdahalesini, Yunanistan ile toprak anlaşmazlığını ve şimdi Azerbaycan’a açık desteğini görüyoruz. Ankara’nın ve şahsen Erdoğan’ın izlediği bu tür davranışlar hakkında ne düşünüyorsunuz ve uluslararası toplum bu tür bir neo-Osmanlıcılığa daha fazla dikkat etmeli mi?

Cumhurbaşkanı Esad:

Açık konuşalım, Erdoğan Suriye’deki teröristleri destekledi, Libya’daki teröristleri destekliyor ve Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında halen devam eden çatışmanın ana kışkırtıcısı ve ateşleyicisi oldu. Bu nedenle, davranışını tehlikeli olarak ve çeşitli nedenlerle tanımlayacağım. Birincisi, Müslüman Kardeşler’in davranışını yansıttığı için; Müslüman Kardeşler aşırılıkçı bir terör örgütüdür. İkincisi, sadece Türkiye’deki yerel dinleyicisinin dikkatini, özellikle Suriye’deki IŞİD ile bariz ilişkisinden sonra Türkiye’deki davranışına odaklanmaktan uzaklaştırmak için farklı bölgelerde savaşlar başlattığı için. IŞİD’in eskiden Suriye petrolünü Türkiye üzerinden ve ABD Hava Kuvvetleri çatısı altında sattığını ve Türklerin elbette petrol satışına dahil olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla bu onun amacı ve bu tehlikeli. Uluslararası toplum bunu bilsin ya da bilmesin, uluslararası toplum terimi aslında birkaç ülkeyle sınırlıdır, yani büyük güçler ve zengin ülkeler, siyaset arenasında etkili olanları sayalım. Bu uluslararası topluluğun çoğu, teröristleri desteklemede Türkiye ile suç ortaklığı yapmaktadır. Türkiye’nin ne yaptığını biliyorlar ve Türkiye’nin yaptıklarından memnunlar… Türkiye, bu bölgedeki politikalarını ve hayallerini gerçekleştirmede bu ülkelerin koludur ve bu nedenle uluslararası topluma hiç bahse giremeyiz. Uluslararası hukuk üzerine bahse girebilirsiniz, ama yok, uluslararası hukuku uygulayacak bir kurum yok. Bu nedenle Suriye’de kendimize ve arkadaşlarımızın desteğine güvenmek zorundayız.

Beşinci soru:

Bu çatışma hakkında daha da konuşacak olursak.. Daha önce Suriye’de savaşan gruplardan bazı teröristlerin şu anda Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışma bölgesine nakledilmekte olduğu haberleri çıktı. Bunu onaylayabilir misiniz? Suriye’den gelen savaşçıların hareketi hakkında bilginiz var mı?

Cumhurbaşkanı Esad:

Bunu kesinlikle doğrulayabiliriz, elimizde kanıt olduğu için değil, bazen kanıtınız yoksa bir gösterge veya göstergeleriniz olduğu için. Türkiye, Suriye’nin farklı ülkelerinden gelen bu teröristleri kullandı, Libya’da da aynı yöntemi kullandı, belki diğer milletlerin yanı sıra Libya’daki Suriyeli teröristleri kullandı. Dolayısıyla Dağlık Karabağ’da bu yöntemi kullandıkları açıktır ve büyük olasılıkla, çünkü daha önce de söylediğim gibi bu çatışmayı başlatan ve cesaretlendiren taraf onlar. Dolayısıyla bir şeyi başarmak istediler ve aynı yöntemi kullanırlardı. Dolayısıyla Dağlık Karabağ’da Suriyeli teröristleri ve diğer milletleri kullandıklarını kesinlikle söyleyebiliriz.

Altıncı Soru:

Ülkelerimiz, Rusya ve Suriye arasındaki ilişkilere dönelim. Başkan Putin ile iletişim kurma veya görüşme planları var mı?

Cumhurbaşkanı Esad:

Her ne zaman yeni bir şey olursa veya bu konuşmalara ihtiyaç duyulduğunda, çoğunlukla telefonda olmak üzere düzenli temaslarımız var. Tabii gelecekte de konuşmaya devam edeceğiz, gelecekte de görüşeceğiz ama bu Suriye ile ilgili siyasi duruma bağlı. Ve şimdi bildiğiniz gibi, Koronavirüs yüzünden tüm dünya felç oldu. Bu yüzden bu görüşmelerin öngörülebilir gelecekte telefonda devam edeceğini düşünüyorum.

Yedinci Soru:

Suriye için yeni fon bulma konusunu gündeme getirecek misiniz? Yeni krediler?

Cumhurbaşkanı Esad:

Ekonomik durumumuzda kredi aramak çok önemli ama aynı zamanda bu kredileri geri ödeyemeden bu adım atılmamalıdır. Aksi takdirde yük ve borç olur. Dolayısıyla sorunun iki tarafı var. Kredilerden bahsetme meselesi masanın üstünde ve biz bunu Rus meslektaşlarımızla tartıştık ama ciddiye almadan önce ya da pratik olarak söyleyelim böyle bir adım için hazırlanmalıyız.

Sekizinci Soru:

Yakın zamanda Başbakan Yardımcısı Borissov’un da bulunduğu bir Rus heyeti ziyaretinize geldi. Suriye artık “S-400” gibi uçaksavar sistemleri satın almakla veya ek “S-300” sistemleri talep etmekle ilgileniyor mu?

Cumhurbaşkanı Esad:

Aslında, iki yıl önce ordumuzu modernize etmek için bir plan başlattık ve bu modernizasyon sürecini Rusya Savunma Bakanlığı ile işbirliği içinde yapacağımızı söylemeye gerek yok, çünkü onlarca yıldır ordumuz tamamen Rus silahlarına bağımlı. Ama önceliklerimiz var ve bunlar illa ki füzeler olmayabilir. Artık karada mücadele ile ilgili başka önceliklerimiz olabilir. Demek ki tam kapsamlı bir plan var ama bu önceliklere göre hareket etmeliyiz.Genel olarak askeri planlarımızın detaylarından bahsetmiyoruz ama genel olarak dediğim gibi ordumuzu askeri alanın her alanında modernize ediyoruz.

Dokuzuncu Soru:

Amerika Birleşik Devletleri’nde kesinlikle başkanlık seçimi kampanyasını izliyorsunuz. Kazananın adı ne olursa olsun, yeni Amerikan başkanının Suriye’ye uygulanan yaptırım politikalarını gözden geçirmesini umuyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Esad:

ABD seçimlerinde genellikle başkanların varlığını beklemiyoruz, sadece icra direktörlerinin var olmasını bekliyoruz, çünkü bir konsey var ve bu konsey baskı grupları ve bankalar, silah ve petrol endüstrileri gibi büyük şirketlerden oluşuyor. Dolayısıyla, bir icra müdürü vardır ve bu icra müdürünün denetim yapma hakkı veya yetkisi yoktur, ancak işi uygulama ile sınırlıdır. Ve seçimlerden sonra başkan olduğunda Trump’a olan da buydu.

Gazeteci:

Bundan önce birkaç yıldır CEO’du.

Cumhurbaşkanı Esad:

Tamamen! Her durumda yönetici direktördür. Kendi politikasını izlemek istiyordu ve bedelini ödemeye yakındı. Görevden alınması konusunu hatırlarsınız. Seçimlerden önce söylediği her kelimeyi yutmak zorunda kaldı, ben de bir başkan değil bir yönetici beklediğimizi söyledim. Eğer politikayı değiştirmek hakkında konuşmak isterseniz, o zaman bir konseyiniz olur ve konseyin kendisi politikasını değiştirmez, icra müdürü değişir ama konsey aynı kalır. Bu nedenle hiçbir şey beklemeyin.

Onuncu Soru:

Bu konsey kimlerden oluşuyor? Bu insanlar kim?

Cumhurbaşkanı Esad:

Dediğim gibi bu konsey baskı gruplarından oluşuyor, istediklerini yapıyorlar ve Kongre’yi, diğer kurumları, medyayı vb. kontrol ediyorlar. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri’nde kendi çıkarları için faaliyet gösteren farklı şirketler arasında bir ittifak var.

Onbirinci Soru:

Trump, Amerikan güçlerini Suriye’den çekme sözü verdi, ancak bunu yapamadı. Ve şimdi Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Amerikan kuvvetlerini eve getirmeyi başarırsa, kendisine Nobel Barış Ödülü verileceğini mi düşünüyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Esad:

Kendisi aday mı?

Gazeteci: Evet, aday gösterildi.

Cumhurbaşkanı Esad:

Bunu bilmiyordum. Barış için kaçmaktan bahsetmek istiyorsanız, barış sadece askerleri çekmek değildir. Bu bir adımdır, iyi bir adımdır, gerekli bir adımdır, ancak barış siyasetle ilgilidir ve davranışla ilgilidir. Toprağın işgalini sona erdirmek, yanınızda olmadıkları için hükümetleri devirmeyi bırakmak ve dünyanın farklı yerlerinde kaosa neden olmayı bırakmak demektir. Barış, uluslararası hukuka uymak, BM Şartını desteklemektir vb.dir. barış budur. sonra Nobel Barış Ödülü’nü hak edersiniz. Obama bu ödülü aldı, yeni seçilmişti ve hiçbir şey yapmadı. Belki de elde edebileceği tek başarı evinden Beyaz Saray’a taşınmaktı ve Nobel Ödülü’nü aldı. Yani belki benzer bir şey yaptığı için bunu Trump’a verebilirler. O şeyin ne olduğunu bilmiyorum ama kesinlikle barış değil.

Soru:

Trump kısa süre önce sizi kişisel olarak tasfiye etmeyi planladığını itiraf etti ve Savunma Bakanı Mattis onu bunu yapmamaya ikna etti. Bunu o sırada biliyor muydunuz ve bunu önlemek için herhangi bir işlem yapıldı mı?

Cumhurbaşkanı Esad:

Suikast, Amerikan çalışma tarzını temsil ediyor, bu onlarca yıldır ve dünyanın farklı bölgelerinde her yerde yaptıkları şey. Bu yeni bir şey değil. Bu nedenle, bu tür bir planın her zaman farklı nedenlerle var olduğunu her zaman hatırlamalısınız ve Suriye’deki durumumuzda, Amerikalılarla olan bu çatışmayla topraklarımızı işgal etmelerini ve teröristleri desteklemelerini beklemeliyiz ve bu nedenle bu bekleniyor. Herhangi bir bilgimiz olmasa bile, apaçık ortada olmalıdır. Bu nasıl önlenebilir? Mesele, olayın kendisiyle veya bu kişi veya bu patronla ilgili olarak hazırlanan planla değil, daha çok davranışla ilgilidir. ABD’nin suçundan kaçamayacağı uluslararası bir denge olmadığı sürece, hiçbir şey ABD’yi bu tür kötü eylemlerde bulunmaktan caydırmayacak, aksi takdirde çeşitli bölgelerde bu tür eylemleri işlemeye devam edecek ve hiçbir şey onu durduramayacaktır.

Soru:

Görev süreniz boyunca sizi hedef alan başka girişimler oldu mu?

Cumhurbaşkanı Esad:

Herhangi bir teşebbüs duymadım, ama dediğim gibi, birkaç girişim veya belki de dikkatli olursak planlar olacağını söylemeye gerek yok, ancak bu planlar aktif veya askıya alınmışsa, kimse bilmiyor.

Soru:

Suriye’deki duruma dönecek olursak, 2021 başkanlık seçimlerine aday olacak mısınız?

Cumhurbaşkanı Esad:

Bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken, çünkü daha birkaç ayımız var. Bu kararı senenin başında verebilirim.

Soru:

Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko’yu Belarus Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı için tebrik ettiniz mi ve Belarus muhalefetini desteklemek için Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan siyasi teknikler ile Suriye ve Suriye devletine karşı enformasyon savaşında kullanılan yöntemler arasında belki benzerlikler görüyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Esad:

Cumhurbaşkanı Lukashenko’ya bir tebrik mesajı gönderdim ve bu normal. Ancak, iki ülke, Suriye ve Beyaz Rusya arasındaki benzerliklerden veya farklılıklardan bağımsız olarak ve ülkelerden birinde, Batı’da gerçek veya yapay bir çatışma olup olmadığına bakılmaksızın, Beyaz Rusya’da olup bitenlerle ilgili olarak, dünya çapında izlediği hegemonik politikayı değiştirmediği sürece Dünyanın her yerine müdahale ederdi. Ülkenizde büyük ya da küçük, gerçek bir sorununuz varsa devreye girer. Ve eğer sorun yerel olsaydı, sırf işlerine karışmak ve işleri karıştırmak için onu uluslararası bir soruna dönüştürürdü. Ve eğer hiçbir sorununuz yoksa, sorun yaratmak için ellerinden geleni yapacaklar ve sonra onları uluslararası hale getirip işinize müdahale edecekler. Bu onların politikası. Yani konu Beyaz Rusya’da olanlarla ilgili değil. Diğer her ülke gibi, Suriye, Beyaz Rusya veya sizin ülkeniz ve dünyadaki her ülke gibi, bu ülkelerin de kendi sorunları var. Öyleyse Batı’nın müdahale etme hakkı var mı? Karşı çıkmamız gereken şey bu. Sorunuza geri dönecek olursak, evet, aynı davranış ve aynı strateji ve aynı taktikler, tek fark ürünlere verilen marka isminde, farklı başlıklarda. Rusya için özel başlıklar, Venezuela için başka bir başlık ve Suriye için başka vb. başlıklar kullanırlar. Dolayısıyla mesele Beyaz Rusya ile ilgili değil, daha çok Batı’nın davranışı ve geleceğe yönelik stratejisiyle ilgili çünkü Rusya’nın yükselişi, Çin’in yükselişi ve dünyadaki diğer güçlerin yükselişiyle bunun kendileri için varoluşsal bir tehdit oluşturduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla bu tehdide karşı koymanın veya yüzleşmenin tek yolu, dünya çapında kaos yaratmaktır.

Soru:

Az önce Coronavirüsten ve tüm insanlığı nasıl etkilediğinden bahsettiniz. Hükümetinizde herhangi biri yaralandı mı, yoksa kişisel olarak siz mi?

Cumhurbaşkanı Esad:

Bunun gerçekleşmediği için Allah’a şükrediyoruz. Ve hükümetin hiçbir üyesinin yaralandığını da sanmıyorum.

Soru:

Bunlar iyi haberler. Sizler şahsen Rus aşısı almayı ister misiniz?

Cumhurbaşkanı Esad:

Tabii ki, bu şartlar altında herkes bu tehlikeli virüse karşı aşı olmak isteyecektir. Ama henüz uluslararası pazarda bulunmadığını düşünüyorum ama Suriye pazarına yönelik aşıları almak için uluslararası pazara çıktığında konuyu Rus yetkililerle görüşeceğiz, bu çok önemli.

Gazeteci: Evet, Ruslar uluslararası ortaklarımıza verileceği önerisinde bulundular.

Cumhurbaşkanı Esad:

Kasım ayında pazarda olabileceğini söylediler.

Soru:

Öyleyse, Rus aşısını isteyeceksiniz?

Cumhurbaşkanı Esad:

Evet, kesinlikle. Bu zamanlarda zorunludur çünkü.

Soru:

Hacmini sorabilir miyim?

Cumhurbaşkanı Esad:

Mevcut miktarlara bağlıdır ve ihtiyacımız olan miktarı Suriye’deki sağlık yetkilileriyle görüşmemiz gerekir.

Soru:

Böylece Rus yetkililerle detaylı görüşmelere gireceksiniz.

Cumhurbaşkanı Esad:

Tabi, elbette. Suriye’deki herkes Rus aşısının ne zaman piyasaya çıkacağını soruyor. Birçok Suriyeli bunu soruyor.

Soru:

Şimdi, pandeminin patlak vermesinin arka planında, anayasanın değiştirilmesi için halkın talebi hala geçerli mi? Çünkü Corona virüsü dünyada ve kesinlikle siyasette yeni bir model oluşturdu. Dolayısıyla sorunlar ve Cenevre görüşmeleri, anayasayı değiştirme ihtiyacının hala var olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor, buna ne dersiniz?

Cumhurbaşkanı Esad:

Hayır, Corona ile anayasa arasında bir ilişki yok, 2012’de anayasayı değiştirdik, şimdi de Cenevre görüşmelerinde anayasayı tartışıyoruz. Yaklaşık bir ay önce bir müzakere turu yaptık ve bu nedenle Corona bu turları erteledi ama durdurmadı. Sonuç olarak, Cenevre müzakereleri siyasi bir oyun ve Suriyelilerin çoğunun odaklandığı şey değil.Suriye halkı anayasa hakkında düşünmüyor ve kimse onun hakkında konuşmuyor. Onların endişeleri, gerçekleştirmemiz gereken reformlar ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için değiştirmemiz gereken politikalarla ilgili. Şu anda tartıştığımız konu bu, çıkarlarımız nereye odaklanıyor ve hükümetin çabalarını nereye odaklıyor.

Soru:

Yani Cenevre görüşmelerinin devam etmesi gerektiğini, anayasanın gündemlerinde olduğunu ve hala daha fazla tartışmaya ihtiyaç olduğunu söylüyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Esad:

Evet, elbette başladık ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca da devam edeceğiz.

Soru:

Suriye, Beyaz Kasklıları yargılamaya karar verecek mi ve sizce, belki de Birleşmiş Milletler çatısı altında, faaliyetlerine ilişkin uluslararası bir soruşturma yapılması gerektiğini düşünüyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Esad:

Suç işlendiğinde, bıçak veya silahı mahkemeye getirmezsin, suçluyu mahkemeye gönderirsin. Bu durumda, Beyaz Kasklılar sadece bir araç ya da araçtır, sadece terörizm tarafından kullanılan bir silahtır. Birleşik Krallık tarafından kurulmuş, Amerika Birleşik Devletleri ve tabii ki Fransa ve diğer batılı ülkeler tarafından desteklenmiştir ve doğrudan Türkiye tarafından kullanılmıştır. Tüm bu rejimler Beyaz Kasklıların gerçek babası ve annesidir ve bu nedenle Beyaz Kasklıların kendilerinin önünde sorumlu tutulması gereken rejimlerdir. Şimdi soru şu: Bu tür önlemleri almak için uluslararası hukukumuz var mı? Hayır, böyle bir şey yok, aksi takdirde Amerika Birleşik Devletleri örneğin Irak’ta, Yemen’de ve çeşitli bölgelerde işlediği suçlardan kaçamazdı. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri değil, Fransa, İngiltere ve ABD dahil diğer ülkeler Suriye’de suçlarından kaçamazlardı. Ama kanunu uygulayacak bu kurumlar, daha önce de söylediğim gibi mevcut değil. Sonuç olarak hayır, ama daha çok gerçek faillere, Batı ülkeleri ve bölgede onları harekete geçiren kuklalar olan gerçek denetmenlere odaklanmalıyız.

24. Soru:

Ama Beyaz Kasklılara karşı somut bir adım atılmamalı mı? Çünkü hala aktif.

Cumhurbaşkanı Esad:

Evet, elbette onlar suçlu. Ben aksini söylemiyorum. Beyaz Kasklılar olmadan önce Cebhet el Nusra’ydılar ve tüm bu suçluların videoları ve resimleri var ve bu nedenle Suriye’de yargılanmaları gerekiyor. Ancak bir kurum olarak Beyaz Kasklılar hakkında konuştuğunuzda, Batı tarafından yapıldı. Yani, onlar bireysel suçlular, ancak Beyaz Kasklılar, el Nusra örgütüne dayanan bir Batılı kurum – aşırılık yanlısı bir terör örgütü.

25. Soru:

Amerikan ve Türk ordularının Suriye’de bulunmasının yasadışı olduğunu söylüyorsunuz. Bu varoluşu sona erdirmek için ne yapacaksın?

Cumhurbaşkanı Esad:

Bu bir işgaldır. Bu durumda, iki şey yapmalıyız: Birincisi, bu işgal için kullandıkları bahaneyi ortadan kaldırmaktır – bu durumda IŞİD – dünyanın çoğu, artık IŞİD’in Amerikalılar tarafından yapıldığını, Amerikalılar tarafından desteklendiğini ve herhangi bir Amerikan gücü gibi görevler verdiğini biliyor. Bu bahane kaldırılmalı, bu nedenle Suriye’deki teröristleri ortadan kaldırmak ilk önceliğimizdir. Bundan sonra Amerikalılar ve Türkler gitmezse, olması gereken doğal şey halk direnişidir. Bu tek yoldur. diyalog yaparak ayrılmayacaklar.. Ya da var olmadığı sürece uluslararası hukuk yoluyla. Bu nedenle direnişten başka çareniz yok ve Irak’ta olan bu, Amerikalıları 2007’de geri çeken nedir? Bu, Irak’taki halk direnişinin sonucuydu.

26. Soru:

Peki, ABD ile Suriyeli Kürtler arasında petrol çıkarılmasına ilişkin anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz ve buna karşı herhangi bir önlem alacak mısınız?

Cumhurbaşkanı Esad:

Bu hırsızlık ve onu durdurmanın tek yolu toprağı kurtarmaktır. Onu kurtarmazsak, hırsız oldukları için bunu yapmalarını engelleyecek bir önlem yoktur ve bir hırsızı hapse atmadıkça ya da bir şekilde onu hırsızlığını gerçekleştirebileceği alandan izole ederek engelleyemezsiniz. Yani bu hırsızlar için de aynısını yapmalısın, onlar bu alandan atılmalı. Tek yol bu ve Suriye hükümeti durumun normal durumuna dönmesi için Suriye’nin her yerini kontrol etmelidir.

27. Soru:

İdlib’deki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Suriye teröristleri oradan kovma sorununu nasıl çözecek? Şu anda bunlardan kaç kişi savaşıyor, kaç terörist var? Değerlendirmeniz nedir?

Cumhurbaşkanı Esad:

Teröristlerin sivilleri veya şehirleri öncelikli olarak kontrol ettiği bu alanlarla mücadelede 2013’ten beri belirli bir yaklaşım benimsedik Ancak barışmak istemiyorlarsa, onlara askeri olarak saldırmalıyız ve bu, 2013’ten beri kurtardığımız her yerde olan şey. Bu yaklaşım, ulusal uzlaşmalara tanık olan ve savaşçıların Suriyeli olduğu bölgeler için geçerlidir, ancak Suriye’deki yabancı teröristlerin çoğu o bölgede yoğunlaştığı için İdlib farklı bir konu, yani geldikleri yer olan Türkiye’ye gidiyorlar ya da ülkelerine dönüyorlar. Ya da Suriye’de ölüyorlar.

28. Soru:

Avrupa’da?

Cumhurbaşkanı Esad:

Ağırlıklı olarak Avrupa. Bazıları Rusya’dan, bazıları Arap ülkelerinden ve dünyanın birçok ülkesinden geldi. Bütün bu cihatçı aşırılık yanlıları Suriye’ye gelip orada savaşmak istedi.

29. Soru:

Yani bu bölge artık Rusların, Türklerin ve bazen de Amerikalıların denetimi ve ortak operasyonları altındadır. Bu işbirliğinin etkili olduğunu düşünüyor musunuz ve bu deneyim gelecekte nasıl kullanılabilir?

Cumhurbaşkanı Esad:

Hayır, etkili olduğunu sanmıyorum, çünkü öyle olsaydı, son zamanlarda Halep ve İdlib’deki pek çok bölgede savaşa girmezdik, çünkü Türk rejiminin o bölgedeki teröristleri Suriye ordusu, hükümeti ve kurumlarının önünü açmaya ikna etmesi gerekiyordu. Suriye hükümeti orada kontrolü ele aldı, ama almadılar, her söz verdiklerinde hiçbir vaat ve taahhütlerini yerine getirmediler. Dolayısıyla bu işbirliğinin etkili olduğunu söyleyemem ama bakalım. Halen İdlib’deki M4 karayolunun kuzeyine çekilmeleri için teröristlere baskı yapmak için bir fırsat daha var, Rus tarafıyla imzalanan anlaşmadaki son taahhütleri bu ancak henüz yerine getirmediler. Öyleyse bekleyip görelim.

30. Soru:

Düşmanlıkların sona ermesi konusunda “İsrail” ile müzakereler yapma olasılığını düşünüyor musunuz? Son zamanlarda birçok Arap ülkesinin yaptığı gibi Suriye’nin gelecekte “İsrail” ile diplomatik ilişkiler kurması mümkün mü?

Cumhurbaşkanı Esad:

1990’larda barış görüşmelerinin başlangıcından, yani yaklaşık otuz yıl önce, Suriye için barışın haklarla ilgili olduğunu söylediğimizden bu yana tutumumuz çok net. Ve hakkımız bizim toprağımızdır. Sadece toprağımızı geri aldığımızda “İsrail” ile normal ilişkilerimiz olabilir. Mesele çok basit. Bu nedenle “İsrail” hazır olduğunda mümkündür, ancak hazır değildir ve asla hazırlanmamıştır. İsrail sisteminde barışa doğru bir adım atmaya istekli herhangi bir yetkili görmedik. Dolayısıyla, teoride evet, ancak pratikte şu ana kadar cevap hayır.

31. Soru:

Yakın zamanda ilişkiler kuran diğer Arap ülkelerinden haberler var, bunun Suriye ve “İsrail” için müzakereleri başlatması için bir teşvik olabileceğini düşündüm, ancak anladığım kadarıyla şu anda ikiniz arasında devam eden bir görüşme yok.

Cumhurbaşkanı Esad:

Hayır, kesinlikle müzakere yok, kesinlikle hiçbir şey yok.

32. Soru:

Silahlı kuvvetlerinizi güçlendirmekten bahsettiniz. Bunu engelleyen engeller nelerdir? Silahlı kuvvetlerinizi güçlendirmenin önünde herhangi bir engel görüyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Esad:

Büyük projelerden bahsederken her zaman engellerle karşılaşırsınız ama üstesinden gelebilirsiniz. Hiçbir şey imkansız değildir. Bazen finansal olabilir, bazılarında önceliklerle ilgili olabilir ve bazen sahadaki durumla ilgili olabilir. Tek engel bu, yoksa engel yok. Bu konuda ilerliyoruz, ancak zaman alıyor. Bu sadece bir zaman meselesi.

33. Soru:

Bazı uluslararası oyuncular, İran’ın Suriye’den çekilmesinin ülkedeki ekonomik toparlanmanın ve Suriye hükümeti ile hükümetler ve belki de Batılı şirketler tarafından işbirliğinin ön şartı olduğunu söylüyor. Suriye bu koşulu kabul edecek mi ve İran’dan çekilmesini isteyecek mi?

Cumhurbaşkanı Esad:

Birincisi, İran güçlerimiz yok ve bu çok açık. Suriye’yi destekliyorlar, askeri uzmanlar gönderiyorlar ve sahadaki güçlerimizle çalışıyorlar ve Suriye ordusuyla birlikteler. Ama pratik bir örnek verelim: Yaklaşık bir yıl önce Amerikalılar Ruslara “İranlıları İsrailliler tarafından işgal edilen Golan Tepeleri ile sınırlardan 80 kilometre uzakta olmaları gerektiğine ikna etmelerini” söylediler. İran askerleri olmamasına rağmen İranlılar çok esnek davrandılar, bu yüzden “Bu hattın güneyinde İranlı mürettebat olmayacak” dediler. Amerikalılar, eğer bu konuda anlaşabilirsek Suriye’nin Irak sınırındaki işgal altındaki doğu kısmından çekileceğimizi söylediler. Ya da Al-Tanf denen bölge, ama hiçbir şey olmadı. Çekmediler. Dolayısıyla İran meselesi Suriye topraklarını işgal etmeye ve teröristleri desteklemeye devam etmek için bir bahane ve gerçek niyetlerini gizlemek için maske olarak kullanılıyor. Ve dediklerini uygulamanın tek yolu, Suriye’nin ABD için oyuncak bir ülke haline gelmesidir. Bu onların istedikleri ve başka bir şey değil. Konuştukları diğer her şey yalan ve yanlış iddialardır. Bu nedenle, davranışlarını değiştirmek istemedikleri sürece Amerikalılarla gerçek bir çözüm olacağına inanmıyorum.

34. Soru:

Gurur duyduğunuz bir şey var mı ve yaptığınız ya da yapmadığınız için üzüldüğünüz bir şey var mı?

Cumhurbaşkanı Esad:

Savaş sırasında?

Gazeteci:

Başkanlığınız sırasında.

Cumhurbaşkanı Esad:

Politika ve uygulama arasında ayrım yapmalısınız. Politikalara gelince, başından beri Suriye halkını dinleyeceğimizi, bu yüzden 2012’de anayasayı yenilediğimizi söyledik. Teröristlerle mücadele etmemiz gerektiğini söyledik ve bunu 10 yıl sonra da yapıyoruz. Arkadaşlarımızla ittifak kurmak için. Dolayısıyla bu politikalar konusunda haklı olduğumuzu düşünüyorum. Batı’ya olan güvensizliğimize gelince, birçok cephede haklıydık. Uygulama açısından, yani taktiklerle ilgili, yanlış olduğunu söyleyebileceğiniz birçok şey hakkındadır, örneğin: Uzlaşma yanlış mıydı? Bunu söylüyorum çünkü bazı bölgelerde af çıkarılanlar artık hukukun üstünlüğü değildi. Dolayısıyla bir hata olduğunu söyleyebilirsin ama aslında bu uzlaşmalar çok önemli adımlar oldu.Politikalarda yanıldığımızı düşünmüyorum .. Her yerde, bazen günlük bazda uygulama açısından hatalar var.

Gazeteci:

Zamanımız doldu Sayın Başkan. Bu samimi ve uzun röportaj için bir kez daha çok teşekkür ederim.

Cumhurbaşkanı Esad:

Teşekkür ederim… ve e Suriye’ye geldiğiniz için teşekkür ederim.

Gazeteci

Çok teşekkürler.

