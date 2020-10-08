Aya Nikola Manastırı ne zaman yapıldı? Aya Nikola Manastırı’nın tarihi

Aya Nikola Manastırı’nın tarihi, turistik ve kültürel araştırma yapanların odaklandığı konulardan. 6. yüzyıldaki I. Justinianus dönemine ait olan Aya Nikola Manastırı Bizans Dönemi kaya manastırlarının en iyi örnekleri arasında yer alıyor. Günümüzde de halen ziyaret edilen manastır Kıyıköy Kasabasında yer alıyor. Peki, Aya Nikola Manastırı ne zaman yapıldı? İşte, Aya Nikola Manastırı’nın tarihi hakkında merak edilenler.

Aya Nikola Manastırı tarihin günümüze getirdiği önemli yapılar arasında yer tutuyor. Kayalara oyulmak sureti ile oluşturulan manastırın zemin katı kilise, daha aşağıda bulunan bodrum katı ise ayazmadır. Kırklareli’de bulunan ve halen ayakta duran Aya Nikola Manastırı’nda keşişlerin dinlenme ve ihtiyaç hücreleri de mevcuttur. Manastır tamamen kaya kitlesinin içi oyularak şekillendirilen üç kısımdan meydana gelmiştir. Bu üç kısım bütünüyle kayaya oyularak yapılmış büyük bir kilise, arka tarafında, güneybatısında, yine kayaya oyularak yapılmış ayazma ve kilise narteksine bitişik birbirini takip eden iki mekandan oluşmaktadır.

AYA NİKOLA MANASTIRI NEREDE?

Kıyıköy Aya Nikola Manastırı, Kıyıköy Kasabası Papuçdere yolu üzerinde güney yamaçta, kasabaya 700 metre mesafededir. Bizans Dönemi kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. Zemin katta kilise, daha aşağıda ayazma, üst bölümde ise keşişlere mahsus bölümler bulunmaktadır.

AYA NİKOLA MANASTIRI TARİHİ

Kayalara oyularak meydana getirilmiş kademe halinde hücreler vardır. Kuzey tarafta merdivenle ayazmaya inilmektedir. Kilisenin doğusunda ikinci bir giriş daha bulunmaktadır. 19’uncu yüzyılda Rumlar tarafından kaya galerilerinin önü ahşap bir girişle tamamlanmış, ancak bu bölüm daha sonra ortadan kaldırılmıştır.

Aya Nikola Manastırı, Türkiye’de Kırklareli ilindeki Kıyıköy, Vize kasabasında bulunan dünyanın en eski taş oyma manastırlarından biridir.



6. yüzyıldaki I. Justinianus dönemine (MS 527-565) ait olup, kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. 19. yüzyılda önüne ahşap bir mekân ilave edilmiş ise de bu bölümden günümüze herhangi bir kalıntı ulaşmamıştır.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-aya-nikola-manastiri-ne-zaman-yapildi-aya-nikola-manastirinin-tarihi-41630605