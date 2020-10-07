Kremlin, Suriye ve Diğer Ülkelerden Karabağ Bölgesine “Silahlıların” Nakledilmesi Tehlikesine Karşı Bir Kez Daha Uyardı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

MOSKOVA – Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki tartışmalı Nagorno Karabağ bölgesine taşınan yabancı teröristlerle ilgili uyarıları yenileyerek, bu konunun Moskova için büyük bir tehlike ve somut bir endişe teşkil ettiğini vurguladı.

Öte yandan, Russia Today haber ajansına yaptığı açıklamada Peskov; Rusya Başkanı Vladimir Putin’in Ermenistan’a belirttiği yükümlülüklerin, herhangi bir dış saldırıya maruz kalması durumunda Ermenistan’ın güvenliğini garanti altına almak için diğer Toplu Güvenlik Antlaşması’na tarafları zorunlu kıldığını açıklayarak, bu yükümlülüklerin sadece Ermenistan ile ilgili olduğunu ve Erivan tarafından desteklenen Nagorno Karabağ’ı kapsamadığını belirtti. Erivan tarafından.

Peskov ayırıca; Başkan Putin’in Nagorno Karabağ bölgesindeki gerginliğin başlamasından bu yana ilk kez olarak Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev ile telefonla görüştüğünü belirtirken, iki başkanın Karabağ’daki ihtilafla ilgili konuları kısaca tartıştıklarına ve aralarındaki diyalogun daha sonra devam edileceğine işaret etti.

Çeviri: P.M.

SANA