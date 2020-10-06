Valilik surlara Azerbaycan bayrağı astı

Diyarbakır Valiliği, tarihi surların üzerine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı

Ermenistan ve Azerbaycan arasında başlayan çatışmalar devam ederken, Diyarbakır Valiliği tarafından Sur ilçesindeki tarihi surlar üzerine Türkiye ve Azerbaycan bayrağı asıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan tarihi surların Çift Kapı tarafında asılan bayraklar, kayyım yönetimindeki Sur Belediyesi’ne ait sosyal medya hesabı üzerinden, “Azeri Qardaşlarımızın yanındayıq” notuyla paylaşıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Vali Münir Karaloğlu de, “Her zaman olduğu gibi bugün de Can Gardaşlarımızın haklı davalarında yanındayız” sözleriyle fotoğrafları paylaştı.

DİYARBAKIR

Yeni Yaşam Gazetesi