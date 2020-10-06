Kanada, Türkiye’ye askeri malzemelerinin aktarılmasını durdurdu – Ermenistan Kamu Radyosu

Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, Türkiye’ye askeri teçhizat tedarikini askıya alacağını açıkladı. Bakan, bunu Twitter mikroblogunda yazdı.

Dışişleri Bakanı, “Sıkı ihracat kontrol rejimi ve devam eden soruşturma uyarınca, Türkiye’ye ilgili ihracat izinlerini askıya aldım” diye yazdı.

Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, Kanada’nın şiddeti önlemek ve sivilleri korumak için acil eylem çağrısında bulunduğunu da sözlerine ekledi.

3 Ekim’de Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’nın Türkiye’ye tedarik ettiği askeri teçhizatın Azerbaycan’a nasıl ulaştığını öğrenmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından yayınlanan videoları inceleyerek, kullanılan dronların, L3Harris Technologies’in Kanada şubesi tarafından üretilen hedef atış sistemleri ile donatılmış olduğu sonucuna vardı. Globe և Mail, şirketin bu yılın başlarında Türk drone üreticisi Baykar’a bu tür yedi sistemi tedarik etmek için bir patent aldığını bildirdi. Kanada İthalat ve İhracat Yetkilendirme Yasası, uluslararası insancıl hukuk veya insan haklarına aykırı olarak kullanılması halinde silah ve mühimmat satışını yasakladı.

2 Ekim’de Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, insan hakları ihlalleri iddialarının doğrulanması halinde Türkiye’ye silah ihracatının askıya alınacağını duyurdu. Kanada Ermeni Milli Komitesi, federal hükümeti Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı bariz saldırısını kınamaya ve Türkiye’ye silah ihracatını derhal askıya almaya çağırdı.

Ermenistan Kamu Radyosu