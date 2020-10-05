Paşinyan: Hastalanmasaydı Trump ile Türkiye’nin rolünü görüşecektim

Ermenistan ve Azerbaycan arasında, Kafkasya’nın güneyindeki Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül’de başlayan son yıllardaki en şiddetli çatışmalar sürüyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki rolünü görüşme sözü aldığını, ancak bu görüşmenin Trump’ın Coronavirus’e (Covid-19) yakalanmasıyla gerçekleşemediğini söyledi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında, Kafkasya’nın güneyindeki Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül’de başlayan son yıllardaki en şiddetli çatışmalar sürüyor.

Ermenistan Türkiye’yi Dağlık Karabağ’daki çatışmada Azerbaycan’a doğrudan askeri destek vermekle suçluyor. Türkiye ve Azerbaycan iddiaları reddediyor.

Andrew Higgins imzalı haberde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın telefon röportajında söyledikleri aktarıldı.

Haberde, Paşinyan’ın perşembe günü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve konuyu gündeme getirdiği belirtildi:

“Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan perşembe günü Başkan Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefonla görüştüğünde hassas bir konuyu gündeme getirdi: ABD’nin uzun zamandır müttefiki olan Türkiye’nin, tartışmalı dağlık bölgede etnik Ermenilere karşı Amerikan yapımı F-16’ları kullanmasını durdurmak için neden hiçbir şey yapılmıyordu?”

Ermenistan geçen haftadan bu yana Türkiye’nin çatışmalara aktif olarak katıldığını ve bölgede F-16’larla hava operasyonları gerçekleştirdiğini iddia etse de, şu ana kadar herhangi bir kanıt ortaya koymadı. Türkiye ve Azerbaycan ise iddiaları ‘Ermenistan’ın uluslararası kamuoyunu arkasına alma çabası’ ve kara propaganda olarak yorumluyor.

Haberde, Paşinyan’ın röportajda Türkiye’nin Azerbaycan’a doğrudan askeri destek verdiği suçlamasını tekrarladığı ve bu nedenle çatışmaların çok daha tehlikeli bir boyut aldığını söylediği kaydediliyor.

Haberde, “Çatışma daha büyük bir savaşın alarm zillerini çaldı ve büyük ve siyasi açıdan etkili Ermeni diyasporasının yaşadığı ABD’yi, Türkiye’yi – ki hayati bir NATO üyesi – Ermenistan’ın düşmanlarına destek olmak için F-16 jetlerini konuşlandırdığını izlemek gibi zor bir konumda bıraktı” deniyor.

Geçen hafta Ermenistan bir savaş uçağının Türkiye F-16’sı tarafından düşürüldüğünü öne sürmüştü, Türkiye ve Azerbaycan iddiayı yalanlamıştı.

Paşinyan’ın röportajda, “ABD, bu F-16’ları barışçıl köylerin ve barışçıl halkların bombalanması için mi verdiğini açıklamalı” dediği kaydediliyor.

Ermenistan Başbakanı’nın New York Times gazetesine anlattıklarına göre, O’Brien Paşinyan’ın endişelerini “duydu ve onayladı” ve Trump ile bir telefon görüşmesi ayarlamaya söz verdi.

Ancak habere göre bu görüşmeden saatler sonra Trump’ın Coronavirus testi pozitif çıkınca Paşinyan’ın “ABD’yi Ermenistan’ın tarafına çekme fırsatı ortadan kayboldu.”

Haberde Paşinyan’ın Türkiye’nin rolü nedeniyle mevcut çatışmayı “varlığına bir tehdit” olarak algıladığını söylediği de kaydediliyor.

Dağlık Karabağ bölgesinde pazar günü çatışmalar şiddetlenmişti. Azerbaycan, en büyük ikinci kenti Gence’nin Ermenistan tarafından bombalandığını açıklamış, Ermenistan kendi topraklarından Azerbaycan’a bir atış yapılmadığını duyurmuştu. Dağlık Karabağ ise Azerbaycan’ın bombardımanına yanıt verildiğini bildirmişti.

‘SOYKIRIM POLİTİKALARININ DEVAMI’

Haberde Paşinyan’ın Ermenistan’ın bir barış anlaşması kapsamında işgal ettiği Dağlık Karabağ topraklarından çekilip çekilmeyeceği sorusunu yanıtlamayı reddettiği ve bu kararın kendisine değil Dağlık Karabağ liderlerine ait olduğunu söylediği kaydediliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev pazar günü askeri harekatı sonlandırma koşulu olarak Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’dan çekilmek için bir takvim belirlemesini istemişti. (HABER MERKEZİ)

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