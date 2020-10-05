İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da ateşkes için Bakü’nün şartlarını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların durması için Bakü’nün şartlarını açıkladı.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirerek Cebrail ilinin işgalden kurtarılışı nedeniyle halkı kutladı.

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü temin etmek için mücadele yürüttüğünü vurgulayan Aliyev, kurtarılan tüm şehirleri yeniden kuracaklarını, Ermeniler’in tahrip ettiği tüm camileri onaracaklarını belirtti.

İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun operasyonları durdurması için ise şartlarını açıkladı:

Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın.

(Paşinyan) Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın.

Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ’ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin.

Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin

Öte yandan Aliyev, dün Cebrail kenti ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerinin Azerbaycan askerlerince kurtarıldığını bildirdi.

Euronews