Fransa’da 173 belediye başkanı ve senatörlerden Dağlık Karabağ çağrısı

Fransa’da aralarında Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun da bulunduğu 173 belediye başkanı ve bazı senatörler Macron hükümetine çağrıda bulunarak “Azerbaycan saldırganlığı” karşısında tarafsızlık pozisyonundan çıkılmasını talep etti.

Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi ile iş birliği halinde kaleme alınan ve Journal du dimanche’da yayımlanan makalede, sivillere saldırıldığı bir durumda tarafsız olunamayacağı savunuldu.

İmzacılar ayrıca Türkiye’nin Dağlık Karabağ savaşındaki pozisyonundan dolayı Ankara’yı kınadıklarını duyurdu.

Makelede, Ankara’nın ‘çatışmayı söylemleriyle şiddetli şekilde desteklediği’ ve maaşlı milisleri Suriye’den Dağlık Karabağ’daki savaş bölgesine gönderdiği iddia edildi.

Yazıda Dağlık Karabağ’da yaşananlar, ‘1915 soykırım kurbanı, Fransa’nın dostu Ermensitan’a karşı yapılmış kabul edilemez bir saldırı olarak nitelendiriliyor.

Euronews