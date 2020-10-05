Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande: Türkiye’nin NATO üyeliği sorgulanmalı

Fransa’nın eski cumhurbaşkanlarından François Hollande Türkiye’ye Kafkaslar, Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya konularında sert eleştirilerde bulundu. Türkiye’nin NATO üyeliğinin “sorgulanması” gerektiğini belirten Hollande, Ankara’nın Kuzey Atlantik Paktı’na üyeliğine “açıklık” getirilmesini istedi.

Başkent Paris yakınlarında Ermeni toplumuna seslenen eski Cumhurbaşkanı, Dağlık Karabağ’da Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir haftadan uzun süredir devam eden çatışmalarda Ankara’nın Azerbaycan Ordusu’na destek vermesinden dolayı Türkiye’nin NATO’daki varlığının “sorgulanması” gerektiğini söyledi.

“Türkiye Avrupa’ya şantaj yapamaz”

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik konusunda da Türkiye’yi sert şekilde eleştiren François Hollande, Türkiye’nin Avrupa’ya “şantaj” yapamayacağını söyledi:

“Bir tehdit anında otomatik bir dayanışma üzerine kurulmuş bir pakt olan NATO, nasıl kendisine üye bir ülkenin yani Türkiye’nin, diğer bir NATO üyesini yani Yunanistan’ı Akdeniz’de tehdit etmesini kabul edebilir? (…) Demokrasi ve özgürlükler üzerine inşa edilmiş Atlantik Paktı’nda Türkiye’yi tam dokunulmazlığa sahip şekilde nasıl bırakabiliriz? Duruma açıklık getirme zamanı geldi. Bunu Avrupa’nın yapması gerekiyor ve göçmenlerin kurtarılması öne sürülerek Avrupa’ya şantaj yapılamaz”.

“Türkiye’nin müdahaleleri ne zamana kadar devam edecek?”

Suriye ve Libya’da Türkiye’nin uyguladığı politikayı da eleştiren Hollande, NATO, nasıl kendisine üye bir ülkenin yani Türkiye’nin, Suriye’nin bir bölümünü işgalini ve müttefiğimiz Kürt noktalarına saldırmasını kabul edebilir? (…) NATO Türkiye’nin Libya’da bulunmasına ve oradaki kaosu körüklemesini nasıl tolere edebilir? (…) Kurumun tüm kurallarına ters düşmesine rağmen, NATO Türkiye’nin Rusya’dan misil satın almasını nasıl haklı kılabilir? NATO bugün Türkiye’nin Kafkaslar’daki bir savaşta taraf olmasına nasıl izin verebilir?”

“Türkiye’nin müdahaleleri ne zamana kadar devam edecek” diye soran François Hollande, “Bugün Ermenistan, Dağlık Karabağ, ama yarın eğer hiçbir şey yapmazsak belki de Balkanlar” diyerek uyarıda bulundu.

“ABD ve Rusya’dan Türkiye’ye baskı kurmaları istenmeli”

Paris yönetimine de çağrıda bulunan eski Cumhurbaşkanı, Minsk Grubu’ndaki rolü gereği Fransa’nın Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’dan Türkiye’den müdahalelerine son vermesini ve zorunlu ateşkes ilan etmeleri çağrısında bulunmasını, buna uyulmaması durumunda ise uluslararası yaptırımların uygulanmasını istedi.

66 yaşındaki Hollande 2012-2017 yılları arasında Fransa’da cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiş, beş yıllık görev süresi sonunda katıldığı ikinci cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron’a yenilmişti.

Euronews