Charles Aznavour’un oğlu, dünyayı terörizme karşı savaşan Ermenistan’ın yanında yer almaya çağırdı

Dünyaca meşhur Fransalı Ermeni büyük sanatçı Charles Aznavour’un oğlu Nikola Aznavour bir açık mektup yayınladı.

Bir efsane olan Ermeni sanatçının oğlu Nikola açık mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Son yedi günler zor, dramatik, ağır, fakat ümit ve yaşama arzusuyla doluydu. Biz savaşın sona ermesi ümidiyle her sabah uyanıyor ve bu askeri operasyonların son günüdür ümidiyle her gün uyuyorduk.

Benim babam Charles Aznavour hep ‘Ben yüzde yüz Ermeniyim ve yüzde yüz Fransalıyım’ söylemeyi severdi.

Ermenistan ve onun kaderi ailemiz için hep önemli oldu, bundan dolayı ben ‘Aznavour’ vakfını kurmaya karar verdim. Eğer babam kendini hem Ermeni, hem Fransalı olarak görüyordu, beni ben yapan kimliklerim daha fazla. Hayatım boyunca ben Fransa’da yaşadım, ABD, Kanada, İsviçre’de yaşadım. Bütün bu ülkeler bana eğitim verdi, imkanlar sağladı, tecrübe kazandırdı, arkadaşlar, aile bireyleri verdi.

Bugün ben bütün bu devletlere tek başına terörizme karşı savaşan küçük ve cesur ülkenin yanında yer almaya çağırıyorum.

Benim atalarım 100 yıl önce Ermeni Soykırımını yaşadılar, fakat günümüzde Türkiye Azerbaycan’ın ve teröristlerin elleriyle yeniden barbarlık yapmaya çalışıyor. Saldırganlar yasak olan silahlar kullanıyor, sakinleri, masum çocukları ve gazetecileri hedef alıyorlar.”

ERMENİ HABER AJANSI