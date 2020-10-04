Rus Dışişleri: Lavrov, Ermeni mevkidaşıyla Karabağ’daki durumu görüştü

Bakan Sergey Lavrov’un Ermeni mevkidaşı Zograb Mnatsakanyan ile yaptığı telefon görüşmesinde resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki durumun ele alındığını duyuran Rus Dışişleri, tarafların en kısa zamanda ateşkes sağlanması gerektiğine vurgu yaptıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan’ın telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’daki durumu ele aldığı ve tarafların en kısa zamanda ateşkes sağlaması gereğine vurgu yaptıklarını açıklayan bakanlık, “Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesindeki durumdan çıkış yolu arayışıyla ilgili konular üzerinde duruldu” dedi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Rus tarafı, sivil nüfus arasındaki can kayıplarının artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. En kısa zamanda ateşkes sağlanması gerektiği kaydedildi. (Moskova’nın) Rusya, ABD ve Fransa liderlerinin ortak açıklamasına uygun olarak tarafların Dağlık Karabağ’daki çözüm sürecini Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının himayesinde siyasi ve diplomatik mecraya geri döndürmelerine yardım etmeye hazır olduğu doğrulandı.”

Karabağ’da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, geçen hafta sonu bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

Sputnik Türkiye