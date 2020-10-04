Ruanda Soykırımıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı

Belçika Federal Savcılığı, 1994’teki Ruanda Soykırımı ile bağlantılı olduklarından şüphelenilen 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hafta içinde gözaltına alınan şahıslardan ikisinin daha sonra tutuklandıkları belirtildi.

Federal Savcılık Sözcüsü Eric Van Duyse, şüphelilerden ikisinin salı günü başkent Brüksel’de, birinin de çarşamba günü Hainaut’ta gözaltına alındıklarını ifade etti.

Ayrıca sözcü, şüphelilerin iki farklı ancak çok benzer dava kapsamında tutuklandıklarını ve 3’ünün de “insani hukukun ciddi ihlalleriyle” suçlandıklarını dile getirdi.

Sözcü, Belçika’da yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerle ilgili soykırım tanığı 40 kişinin görüşüne baş vurulduğunu, tamamının da şahıslarla ilgili benzer ifadeleri verdiklerini söyledi.

Ancak sözcü, tutuklanan şahısların isimlerini açıklamadı.

Gözaltına alınanlardan ikisi cezaevine gönderilirken birine elektronik kelepçe takılarak gözetim altına alındı.

Belçika’da 2001 yılından bu yana Ruanda Soykırımı ile bağlantılı olarak 9 mahkumiyetle sonuçlanan 5 dava açıldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 1994 yılında Ruanda’da Hutu etnik grubuna bağlı milis güçlerin Tutsi ve muhalif Hutu’lara karşı gerçekleştirdiği soykırımda 100 günde 800 bin kişi katledildi.

Euronews