Olimpiyat şampiyonu: “Dünyanın gözleri Azerbaycan petrolünden kör olmuştur”

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nın şampiyonu, dünya ve Avrupa şampiyonu, grekoromen stil Ermeni güreşçi Artur Aleksanyan, Karabağ ile Ermenistan sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasını Türk-Azerbaycan terörü olarak nitelendirdi.

“İnstagram’da bir paylaşım yapan Aleksanyan, “Artık 7 gündür, Artsakh (Karabağ) Cumhuriyeti’ne karşı Türkiye-Azerbaycan ortak terörü devam ediyor, Artsakh’ın yerleşim yerleri, şehirleri durmadan bombalanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti’nin kuzedoğu bölgeleri de hedef alınıyor. Terörist taraf, Ermeni sivil halkını, sivil nesnelerini, uluslararası hukukla yasaklı olan silahlar kullanarak bombalıyor.

Bütün bunlar uluslararası suç değil midir? Ve Siz, son derece önemli kuruluşlar olan BM, KGAÖ ve Avrupa Konseyi, 7 gün boyunca susarak Ermeni çocuklarını, annelerini, gençlerini teröristlerin cani eylemlerine karşı tek bıraktınız.

Ülkem, bu kuruluşlar kapsamındaki kendi sorumluluklarını harfi harfine yerine getiriyor, ancak Siz, bütün bu acıya nasıl kayıtsız kalabilirsiniz? Dünyanın gözleri, Azerbaycan’ın petrolü ve petrol dolarlarından kör olmuştur.” ifadelerini kullandı.

“Beyaz ayı” adıyla da bilinen Ermeni şampiyon, paylaşımını Ermenice ve İngilizce olarak iki dilde yayınladı.

ERMENİ HABER AJANSI