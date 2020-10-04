Karabağ Bölgesinde Ermenistan ve Azerbaycan Güçleri Arasında Şiddetli Çatışmalar Sürüyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ERİVAN/BAKÜ – Nagorno Karabağ bölgesinde Ermenistan ve Azerbaycan güçleri arasında çatışmalar devam edilirken Ermeni ordusu Azerbaycan’ın ikinci en büyük şehri Gence’yi hedef aldı.

Fransız Haber Ajansı Nagorno Karabağ’ın yerel Dışişleri Bakanlığından naklen; Azerbaycan güçlerinin Karabağ’ın başkenti Stepanakert’i hedef aldıklarını ve bundan dolayı büyük maddi hasarların meydana geldiğini belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise bugün, Ermeni güçlerinin Fizuli bölgesindeki Tartar ve Horadiz beldelerini hedef aldıklarını açıkladı.

Daha önceki saatlerde ise, Stepanakert kentindeki elektrik hizmet altyapılarının Azerbaycan güçleri tarafından hedef alınmaları ardından hizmet dışı kaldı ve bunun sonucunda Cumartesi ve Pazar günleri arasındaki gece sırasında kentte elektrik enerjisi kesildi.

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün Twiiter’de attığı açıklamada; “Azerbaycan’ın ikinci şehri olan Gence, Ermeni güçleri tarafından bombalandığını” belirtti. Bu bağlamda Karabağ’daki Ermeni yetkilileri Gence’deki askeri havaalanını hedef aldıklarını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise; Terter, Beliğan ve Gence’ye yönelik bombalamada 22 silivlerin hayatını kaybettiklerini ve 74’un de yaralndığını belirtti. SANA