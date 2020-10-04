Ermenistan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Türkiye’ye geçici tedbir uygulaması için talepte bulundu – Ermenistan Kamu Radyosu

Bugün, 4 Ekim sabahı erken saatlerde, Ermeni hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Türkiye’ye karşı geçici tedbir uygulanması için talepte bulundu.

Özellikle, Azerbaycan’ın sivil nüfusa yönelik Artsakh Cumhuriyeti’ne ve Ermenistan Cumhuriyeti’ne saldırıları, Türkiye’nin çok yönlü desteği ve savaşa katılımı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ağır ihlalleri nedeniyle Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh Cumhuriyeti adına, Avrupa Mahkemesi İç Tüzüğünün 39. maddesinde öngörülen geçici tedbirin uygulanması için Türkiye aleyhine dava açmıştır.

Ermenistan Kamu Radyosu