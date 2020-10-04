Din Şehidi Aziz Ahmet Kalfa (Άγιος Αχμέτ ο Κάλφας ο Νεομάρτυρας)

Tzourou, İra

İslam hukukunda başka dinden İslam dinine dönmek övülürken, Müslümanlıktan dönenlerin katli vacipti. Bu riskli yolu seçenlerden biri olan Ahmet Kalfa XVII. yüzyılda hatasını canıyla ödedikten sonra Ortodoks kilisesince aziz ilan edilmiştir. Yortusu Noel arifesi olan 24 Aralıkta kutlanır.

Ahmet Kalfa XVII. yüzyıl ortalarında İstanbul’da Müslüman bir ailede doğdu. Osmanlı devletinin merkezi maliye dairesi olan Defterdarlıkta kâtip oldu. Defter-i Kebir kitabetinden sonra başmühürdar, yani mühür muhafızı olarak da görünmektedir.

Ahmet mazbut bir aile reisi olarak nikahlanmak yerine, iki Rus cariye edinmeyi tercih etti. Resmi biyografisine göre genç olan cariye evlilik görevlerini yerine getirirken, yaşlı olanı Ahmet Kalfa’nın ev işleri ile ilgileniyordu. Osmanlı hoşgörüsünün iyi bir örneğini sergileyen Ahmet, eşlerinin Pazar günleri kiliseye gitmesine izin verirdi. Dinibütün bir Ortodoks olan yaşlı cariye bazen kilise dönüşünde genç ortağının hatırı için yanında komünyon ekmeği ve kutsanmış su getirirdi. Ahmet’in azizlik mertebesine yolculuğu, kokusu hoşuna giden kutlu ekmeği merak ederek yemesi ile başladı. Mübarek ekmek kısa sürede etkisini gösterdi. Merakı artan Ahmet Kalfa Patrikhane kilisesinde birkaç kez ayine katıldıktan sonra kendini gizlice Hıristiyan dinine adadı.

Mesleği ve unvanı gereğince yeni dinini gizli tutması fazla sürmedi. Meslektaşlarının önünde dünyadaki en iyi şeyin İsa Mesih’e iman olduğunu itiraf etmesi Ahmet’in sonunu getirdi. Kadı huzurunda sorguya çekildiğinde yeni inancını inkar etmediği için ölümle cezalandırıldı.

Defterdar Ahmet Kalfa, Mesih’e duyduğu sevgiden dolayı 3 Mayıs 1682’de İstanbul’da kafası kesilerek hayata veda etti. Ayios Ahmet Kalfa’nın şehadeti 3 Mayıs olarak tescil edilmiştir. Ancak anısının Noel arifesi 24 Aralıkta kutlandığı Aralık Ayı Günlük Dualar-İbadetler Kitabı’nda yazılıdır.

Samos, 3.10.2020

(HYETERT)