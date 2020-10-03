Türkiye’deki En Güzel Kiliseler Listesi 2020

Türkiye’deki en güzel kiliseler listesi ile farklı kültür ve inanışları yerinde keşfetmek ister misiniz? İşte, o muhteşem yapılar ve özellikleri…

Türkiye nüfusunun oldukça büyük bir bölümü Müslüman vatandaşlardan meydana geldiği için, Anadolu’daki pek çok önemli kilise göz ardı ediliyor. Fakat Türkiye’deki en güzel kiliseler, aynı zamanda dünyadaki en güzel kiliseler arasında da kabul edilebilecek kadar değerlidir. Bu kültürel yapıları ziyaret ederek incelemek ve bunlar hakkında bilgi sahibi olmak genel kültür konusunda oldukça faydalı olabilir…

Türkiye’deki En Güzel Kiliseler Listesi

Dünya’nın en hoşgörülü ülkelerinden biri olan Türkiye’de onlarca kilise bulunmaktadır. Siz de farklı kültürleri ve inanışları, onlara ait özel alanlarda keşfetmek ve tanımak isterseniz Türkiye’deki En Güzel Kiliseler Listesi içerisindeki 7 güzel kiliseyi incelemelisiniz. Türkiye kilise gezi rehberi ile Türkiye de gezilecek yerler listenizi yeniden hazırlayacaksınız. İşte, detaylar…

1 – Sveti Stefan Kilisesi (Demir Kilise)

Bulgar Hristiyanların en önemli azizlerinden bir tanesinin adı ile tanınan Sveti Stefan Kilisesi ya da diğer adıyla Demir Kilise, mimari özellikleri sayesinde dünyada tek olan bir yapıdır. İbadete 1898 yılında açılmıştır.

Bulgar Hristiyanlar tarafından Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’ndan ithal edilen demir iskelet ve temeller üzerine inşa edilen bu kilise, dünya üzerindeki tek demir ve prefabrik kilise olarak kabul edilir. Demir Kilise, Haliç kıyısındaki Fener semtinde bulunur. Ayrıca Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kiliseleri listesinin zirvesindedir.

2 – Saint Antuan Kilisesi

Saint Antuan Kilisesi, gotik mimari türünde inşa edilmiştir. Kilisenin yapım planı, modern Türk mimarisi tarihinde önemli bir yeri olan Giulio Mongeri adlı bir mimar tarafından hazırlanmıştır.

Ayrıca Giulio Mongeri, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlük Binası’nın da baş mimarıdır. Beyoğlu semtinde bulunmakta olan bu kilisenin ibadete açılış tarihi ise 1912’dir. Ayrıca Saint Antuan Kilisesi, İstanbul’da bulunan en önemli Katolik kilisesi olarak da kabul edilir.

3 – Antakya Ortodoks Kilisesi

Antakya Ortodoks Kilisesi, Türkiye’nin en güzel kiliseleri arasında olan yapılardan bir tanesidir. Bu durum, kilisenin Hristiyanlık tarihi için sahip olduğu önemli yer ile de alakalıdır. Çünkü Antakya Ortodoks Kilisesi, Kudüs’te kurulmuş olan ilk kiliseden sonra yeryüzündeki en eski kilise olarak kabul edilir.

Ayrıca İsa Mesih’in yolundan gidenlere ilk kez Antakya’da “Hristiyan” adı verilmiştir. Taş bir yapı olan bu kilise sahip olduğu tarihi önemden dolayı, mutlaka ziyaret edilmesi gereken kiliselerden biridir. Antakya Ortodoks Kilisesi, Antakya’nın Zenginler semtinde bulunur…

4 – Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi

İbadete açılış yılı 1880 olan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi’nin adı, “Kutsal Üçleme” anlamına gelir. İstanbul’da yaşamakta olan Rum kökenli Ortodoks vatandaşlar için çok önemli olan bu kilise de Türkiye’deki en iyi kiliselerden bir tanesidir.

Bu kilise, Meşelik Sokağı, Sıraselviler Caddesi ve İstiklal Caddesi arasında bulunur. Aynı adı taşıyan ve Kadıköy’de bulunan Aya Triada Kilisesi ile karıştırılmamalıdır.

5 – Aya İrini Kilisesi

Türkiye’deki Ermeni kiliseleri arasında yer alan Aya İrini, Yunan tanrılarından olan Apollon için yapılmış olan bir mabedin kalıntıları üzerinde, dördüncü yüzyılda inşasına başlanmış olan bu kilise Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda bulunur. Daha sonraki zamanlarda camiye çevrilmiş olan Ayasofya Camii’nden sonra, İstanbul’da bulunan en büyük kilise olarak kabul edilir. Ermeni kilisesi olarak da bilinen Aya İrini Kilisesi’nin yapı malzemesi taş ve tuğladır.

6 – Panayia Avangelistria Rum Ortodoks Kilisesi

Türkiye’deki en güzel kiliseler listesinde yer alan bir başka Rum Ortodoks kilisesi ise Panayia Avangelistria Kilisesi’dir. Bu kilise, ibadete 1894 yılında açılmıştır. Neo – gotik mimari tarzı ile inşa edilen kilise, Beyoğlu ilçesinin Dolapdere semtinde bulunmaktadır.

7 – Türkiye’deki En Güzel Kiliseler : Mar Petyun Keldani Kilisesi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Mar Petyun Keldani Kilisesi, o bölgede yaşamakta olan az sayıda Keldani ailenin ibadet ettiği, eski bir kilise olarak bilinmektedir. Türkiye’deki aktif kiliseler arasında yer alan kilise, tamamen bir taş yapıya sahip olup iç mimarisinde yer alan taş dekorları oldukça etkileyicidir. Kültürel olarak çok önemli bir miras olan bu kilise, Türkiye’deki en güzel kiliseler listesinde yer almaktadır.

Ayrıca Aya Yorgi Rum Ortodoks Patrikhane Kilisesi , Fener Rum kilisesi ve Saint Antoine İstanbul’da yer alan görülmesi gereken mekanlar arasında yer almaktadır. Siz de tarihimizdeki kültür farklılıklarını, farklı kültürlerin kendilerine has özelliklerini ve dini inanışlarını, onlara özel hazırlanmış tarihi eser tadındaki mekanlarda keşfetmek istiyorsanız, listemizdeki adresleri ziyaret etmelisiniz.

https://www.okuhaber.com/haber/5534033/turkiyedeki-en-guzel-kiliseler-listesi-2020