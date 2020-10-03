Pompeo: Türkiye’nin Karabağ’a Suriyeli Savaşçı Göndermesi İstikrarsızlığa Yol Açıyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

WASHINGOTN –Suriye’nin bazı topraklarını işgal eden ve Suriye’deki terör örgütleri yıllarca destekleyen ABD’nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türk rejimini Karabağ’daki Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına Suriyeli terörist göndermenin “daha fazla istikrarsızlığa” yol açacağı konusunda uyardı.

Sputnik Haber ajansı Pompeo’dan naklen; “savaş sahalarından Suriye’den Libya’ya silahlıların gönderilmesine tanık olduk.. ve bu daha fazla istikrarsızlığa, kaosa, çatışmaya ve barışta düşüşe neden oldu” ifadelerini kullandığını aktardı.

Çeviri: P.M.

SANA