Kanada Başbakanı Türkiye’ye askeri teçhizat soruşturması açıldığını duyurdu

Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki çatışmalara Azerbaycan lehine dahil olduğu iddiaları, uluslararası toplumun tepkisini çekmeye ve kimi ülkeleri bu konuda adım atmaya iterken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Türkiye’ye satılan askeri teçhizatın Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında kullanıldığı iddialarına dair soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan, “Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, bu durumda kullanılabilecek Kanada askeri teçhizatı ile ilgili soruşturma başlattı” ifadelerini kullandı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Kanada, L3Harris Wescam şirketine, Türkiyeli drone üreticisine görüntüleme ve hedefleme sistemleri satış izni vermişti.

Azerbaycan’ın aynı malzemeleri Dağlık Karabağ’da kullandığı iddiaları gündemde.

Azerbaycan’ın Türk Baykar şirketi tarafından yapılan insansız hava araçlarını kullandığı iddia ediliyor.

Ahval News