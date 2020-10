Ermenistan’dan ‘Azerbaycan, Karabağ’daki cephe hattına yeni güçler sürdü’ iddiası

Ermenistan’ın savunma yetkilileri, Azerbaycan’ın Karabağ’daki cephe hattına yeni güçler sürdüğünü iddia etti. Cephede geceden beri şiddetli çatışmaların sürdüğü belirtildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Temsilcisi Artsrun Ovannisyan, “Karşı taraf savaşa yeni güçler sürdü” açıklamasını yaptı.

Ermenistan’ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan da kuzey ve güneydeki bölgelerde şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti.

Bunun yanında Ermenistan yetkilileri, resmi olarak tanınmayan Karabağ Cumhuriyeti’nin başkenti olan Stepanakert’in gece boyunca bombalandığını iddia ediyor.

‘Stepanakert gece boyunca bombalandı’ iddiası

Ermenistan hükümeti, Azerbaycan ordusunun roket saldırısı nedeniyle dün ‘bir kişinin öldüğünü, dört kişinin de yaralandığı’ açıklamasını yaptı.

Tanınmayan Karabağ Cumhuriyeti’nin insan hakları temsilcisi Artak Beglaryan Twitter açıklamasında, ‘Stepanakert’in bombalanması sonucu bir kadının öldüğünü, yararlılar olduğunu ve sivillerin yaşadığı evlerin zarar gördüğünü’ kaydetti.

As a result of #Azerbaijan recent deliberate strikes to #Stepanakert w/ 3 missiles, esp 2 residential buildings have been highly damaged.

Among civilians at least a woman killed, some are wounded, the further details are still being checked.#AzerbaijaniAggression #ArtsakhStrong pic.twitter.com/Y7wKZyKcPm — Artak Beglaryan (@Artak_Beglaryan) October 2, 2020

Karabağ’da geçen cumartesi yeniden alevlenen çatışmalar nedeniyle her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Hem Ermenistan hem Azerbaycan çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu öne sürüyor.

On yıllardır anlaşmazlık konusu olan Karabağ, hukuken Azerbaycan’ın parçası, ancak fiili olarak Ermeni güçlerin denetiminde.

