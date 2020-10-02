Ezidilerin ruhani lideri Baba Şeyh vefat etti

Êzidîlerin Baba Şeyh’i Xertu Haci İsmail Erbil’de vefat etti. Baba Şeyh Laleş tapınağının sorumluluğunu üstlenmişti.

DUVAR – Êzidîlerin Ruhani lideri Baba Şeyh (Xertu Haci İsmail), Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Êzidîlikte en yüksek dini merci olan Baba Şeyh, Laleş tapınağının sorumluluğunu üstlenen isimdi. 87 yaşındaki Baba Şeyh geçen günlerde Duhok’ta bir hastaneye kaldırılmıştı. Erbil’e nakledilen Baba Şeyh yoğun bakıma alınmıştı.

Êzidîlerin dini işlerini yöneten Baba Şeyh, Adiy oğlu Şeyh Fahreddin’in oğlu olarak 1933 yılında Şeyhan’da dünyaya geldi. Baba Şeyh, 1995 yılından beri Êzidî evine hizmet ediyordu.

Êzidî Yüksek Ruhanî Meclisi üyesi olan ve Êzidî lîderleri Baba Şeyhî referans alan Baba Şeyh, IŞİD’ten kurtarılan kadınlar için; “Günahsızdır. Kutsaldır ve tekrar kabul edilmeliler” kararını vermişti. Bu karar Êzidî dünyasında büyük bir ses getirmişti. (HABER MERKEZİ)

Cemaatimizin ruhani lideri,Baba Şeyh bugün 87 yaşında Yezdan’ın divanına yürüdü. Hayatı boyunca hep yüzünü güneşe döndü ve aynı nazarla 72 millet için dua etti. Hep zarafet,bilgelik ve irfanla yaşadı.Onun hakka yürüyüşü biz Êzidîler için büyük bir kayıptır. Işıklar yoldaşı olsun. pic.twitter.com/qywlhbSzFk — A. BARIŞ (@azadbaris) October 1, 2020

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