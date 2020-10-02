Ermenistan Başbakanı: Türkiye Yeni Bir Soykırım Rotası İzliyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ERİVAN – Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk rejiminin Ermenistan’a yönelik “soykırım” yolunda yeni bir yol izlediğini belirtti.

Fransız Le Figaro gazetesine verdiği röportajda Paşinyan; ülkenin Türk rejiminin Dağlık Karabağ bölgesindeki durumu körüklediğine dair kanıtlar bulunduğunu belirterek, “Türkiye’nin bölgeye binlerce paralı asker gönderdiğini ve Türk ordusunun Azerbaycan’daki saldırıya doğrudan liderlik ettiğini” belirtti.

Paşinyan; Paşinyan, “Durum 2016’daki çatışmalardan çok daha tehlikeli, 1915’te, yirminci yüzyılda ilk soykırımda 1,5 milyondan fazla Ermeni’nin öldürüldüğü olaylarla karşılaştırmak daha uygun olacaktır.” Dedi.

Bu bağlamda Paşinyan; geçmişi inkar etmeye devam eden Türkiye, soykırım yolunda bir kez daha riske girdiğini vurguladı.

Çeviri: P.M.

SANA