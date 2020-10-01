Şimdi müdahale etmezlerse Kafkasya uluslararası toplum için büyük bir sorun haline gelecektir – Ermenistan Kamu Radyosu

Şimdi müdahale etmezlerse Kafkasya uluslararası toplum için büyük bir sorun haline gelecektir

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, CNBC TV kanalına röportaj verdi.

Uluslararası toplum, şimdi müdahale etmezlerse Kafkasya’nın kendileri için başka bir büyük sorun haline geleceğini anlamalıdır. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, bugün dünyanın başka konularla meşgul olduğu ve yeterli uluslararası ilgi olmadığı gözlemine cevaben CNBC’ye verdiği röportajda Kafkasya’nın başka bir Suriye haline geldiğini hayal edebiliyor musunuz?

“Mevcut Türk hükümetinin faaliyetlerine bakarsanız, etraflarında 360 derecelik sorunlar var gibi görünüyor: Akdeniz’de, Yunanistan’da, Libya’da, Irak’ta. Cumhurbaşkanı Sarkisyan, “Her yerde sorun yaratıyorlar” dedi.

Röportajın sonunda Ermenistan’ın uluslararası enerji boru hattına tehdit oluşturduğuna dair Türk-Azeri açıklamalarına atıfta bulunan Armen Sarkisyan, bunun tamamen bir saçmalık olduğunu, 20 yıldır yapmadık neden şimdi yapalım dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu