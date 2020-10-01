Rusya: ‘Karabağ’daki Suriye ve Libya’dan gelen paralı askerleri ve teröristleri geri çekin’

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ bölgesindeki çatışmalar dördüncü gününü doldururken Rusya’dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Fransız haber ajansı AFP’nin Rus diplomatlarına dayandırdığı habere göre Moskova, Karabağ’da “Libya ve Suriye’den paralı savaşçıların ve teröristlerin görev aldığını” belirtti.

Çatışmadaki tansiyonun daha da yükselmesinden endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, durumun kendilerini “derinden” endişelendirdiğini belirten Moskova yönetimi, “Yasa dışı silahlı gruplara bağlı savaşçılar özellikle Suriye ve Libya’dan Karabağ’daki çatışmaya katılmak için gönderiliyor” denildi.

Açıklamada meselenin taraflarının çatışmada “yabancı paralı askerlerin ve teröristlerin” kullanılmasını engellemek ve geri çekilmelerini sağlamak için “gerekli tedbirleri” alması çağrısında bulunuldu.

Euronews