Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa Cumhurbaşkanlarının Dağlık Karabağ ile ilgili açıklaması – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa Cumhurbaşkanlarının Dağlık Karabağ ile ilgili açıklaması

Rusya cumhurbaşkanının resmi internet sitesine göre Rusya, ABD ve Fransa cumhurbaşkanları ortak bir açıklama yaptı.

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarını temsilen Fransa Cumhuriyeti Başkanı Emanuel Macron, Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki temas hattında şiddet olaylarının tırmanmasını şiddetle kınıyor.

Özür dileriz, mağdurların ve yaralıların ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Katılımcı tarafların silahlı kuvvetleri arasındaki düşmanlıklara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. “

Ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini, önkoşul olmaksızın iyi niyetle AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının desteğiyle esaslı müzakereleri sürdürmek için derhal bir taahhütte bulunmaya çağırıyoruz.

Ermenistan Kamu Radyosu