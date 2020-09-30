Papa görüşmeyi kabul etmedi; Pompeo “Dini grupları ezen Çin’e karşı cesaret göster” dedi

Trump yönetiminin Vatikan-Pekin ilişkilerini hedef alması sonrası İtalya ziyareti kapsamında görüşme talebi Papa Francesco tarafından reddedilen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Roma’da Katoliklerin ruhani liderine Çin’e karşı ‘cesaret gösterme’ çağrısı yaptı.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Roma’da ABD’nin Vatikan Büyükelçiliği’nin düzenlediği Diplomasi Yoluyla Dini Özgürlüklerin İlerletilmesi ve Savunulması Konusunda Papalık Sempozyumu’nda konuşan Pompeo, Çin’i ‘dünyada dini özgürlüklerin en çok saldırı altında olduğu yer’ diye niteledi.

Pompeo, Çin’de Uygur Türklerine muameleyi kınarken tüm dini grupların baskı altında olduğunu söyledi. “Çin Komünist Partisi, Protestan ev kiliselerinden Tibetli Budistlere, Falun Gong müritlerinden daha pek çoğuna her dini cemaate ağır darbeler indirdi. Elbette bu baskı dalgasından Katolikler esirgenmiş değil” diyen Pompeo, “Her inanç liderine dinle ilgili zulme karşı koyma cesareti gösterme çağrısında bulunuyorum” vurgusunu yaptı. Katolik Kilisesi’ne “Dünyevi hesaplar uğruna ilkeli duruştan taviz verilmemeli” çağrısını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı, bu ay Roma ziyareti öncesi yaptığı açıklamalar ve yayımladığı makaleyle Çin politikası yüzünden Vatikan’a tepki göstermişti. 2018 tarihli Pekin’le piskopos atama anlaşmasının yenilenmesi kararını sert dille eleştiren Pompeo, ‘Pekin’in insan hakları sicili nedeniyle Katolik Kilisesi’nin ahlaki üstünlüğünün riske atıldığını’ iddia etmişti.

Papa Francesco, Pompeo’nun Vatikan’daki görüşme talebini reddetmişti.

T24