Mnatsakanyan-Lavrov görüşmesi – Ermenistan Kamu Radyosu

Mnatsakanyan ve Lavrov Artsakh’daki durumu görüşüyor

Bakan Mnatsakanyan, yabancı silahlı teröristlerin Türkiye tarafından derlenip, Azerbaycan’a nakledilmesi ve çatışmalara karışmaları konusundaki endişelerini dile getirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, bugün Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı basın servisine göre, Bakan Mnatsakanyan Rus mevkidaşına, Artsakh ile temas hattında Azerbaycan’ın saldırganlığının sonucunda oluşan durumla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Bu bağlamda Bakan Mnatsakanyan, Azerbaycan’ın, hem Artsakh-Azerbaycan temas hattında, hem de Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırılara Türkiye’nin doğrudan askeri-siyasi ve askeri-teknik açıdan katılımını şiddetle kınadı.

Bakan Mnatsakanyan, ayrıca yabancı militanların Türkiye tarafından derlenmesi, Azerbaycan’a nakledilmesi ve çatışmalara karışmaları konusundaki endişelerini dile getirdi.

Her iki taraf da bölge dışı ülkelerin, bölgesel barış ve güvenliği baltalamak için attığı adımları kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu