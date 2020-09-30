Azerbaycan Martakert şehrini bombalıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Azeriler Martakert’i uçaktan atılan bombalarla vurdu. 3 sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan şimdi de Martakert şehrini hedef aldı.

Saldırı sonucunda hem ölü, hem de yaralılar var.

Şu anda düşman Martakert’i hava bombalarıyla bombalamaktadır ve bunun sonucunda üç kişi hayatını kaybetmiştir.

“Düşman Martakert’i hedef aldı ve sivil yerleşim yerlerine doğru ateş etti.

Maalesef üç kaybımız ve yaralılarımız var”,- dedi Artsakh Cumhurbaşkanı sözcüsü Vahram Poghosyan.

Hayatını kaybedenlerin ikisinin kadın, birinin ise erkek olup, kimliklerinin doğrulanmakta olduğu belirtildi.

Ermenistan Kamu Radyosu