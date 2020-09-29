Azerbaycanlı barış aktivisti Giyas İbrahivom gözaltına alındı

Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ nedeniyle başlayan çatışmalar sürüyor. Her iki ülkede savaş hali ilan edilirken seslerini duyurmak isteyen barış yanlılarına yönelik baskılar da artıyor. Azerbaycanlı aktivist Giyas İbrahimov, internette savaş karşıtı açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla ülkesinde güvenlik güçleri tarafından evi basılarak gözaltına alındı.

Yeni Yaşam’ın haberine göre Azerbaycanlı aktivistin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, gözaltı işlemi için İbrahimov’un Bakü’deki evine giren iki kişiden birinin sivil giyimli olduğu ve kendisini Azerbaycan İstihbarat Teşkilatı (Devlet Tehlikesizlik Hizmeti – DTK) memuru olarak tanıtması dikkat çekiyor.

Sözkonusu kişilerin İbrahimov’a gözaltına alınma gerekçesini söylemeyi reddettiği görülüyor.

İbrahimov, videoda tutuklanma nedeninin sosyal medyadaki savaş karşıtı paylaşımları hakkında ‘birkaç kişinin’ şikayetleri olduğu gerekçesiyle olduğunu düşündüğünü söylüyor.

Giyas İbrahimov, gözaltına alındıktan iki saat sonra serbest bırakıldı.

İbrahimov bundan önce Mayıs 2016’da, eski cumhurbaşkanı ve ülkenin şimdiki cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in babası Haydar Aliyev’in bir heykeline grafiti yaptıktan sonra aktivist arkadaşı Bayram Memmedov ile birlikte tutuklanmıştı. (DIŞ HABERLER)

Evrensel Gazetesi