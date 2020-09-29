ABD Dışişleri Bakanlığı Yetkilisinden İncirlik Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden İncirlik Üssü’ne alternatif olarak Girit Adası’nın değerlendirildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi. Yetkili, “Elma ve armut kıyaslanmaz“ yanıtını vererek iki üssün farklı görev kapsamında olduğunu belirtti.

11 Eylül’de Washington Examiner adlı muhafazakar internet sitesine konuşan ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson, Amerikalı yetkililerin ABD’nin Adana’daki İncirlik Üssü’nden çekilmek için hazırlık yaptıklarını ve İncirlik’e alternatif olarak Girit Adası’nın değerlendirildiğini iddia etmişti.

“İncirlik ve Yunanistan’daki üsler farklı misyonlar”

İddialar, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Yunanistan ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine soruldu.

Yetkililere, Yunanistan Savunma Bakanı’nın Girit Adası’nın kuzeybatısında yer alan Suda’daki üssün genişletilmesi ya da orada ikinci bir üs inşa edilmesinin planlandığına ilişkin sözleri hatırlatıldı.

Soruyu cevaplayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Türkiye’deki operasyonlarımız açısından elma ve armutları karşılaştırıyorsunuz. Türkiye’deki operasyonlarımız önemli ama Yunanistan’da yaptıklarımızdan farklı. Yunanistan’la daha önce üç üs konusundaki maddelerde uzlaşma sağlanmıştı. Kuzeydoğudaki Alexandroupoli (Dedeağaç), Hava Kuvvetleri’ne ait drone’ların bulunduğu Larissa ve 101. Hava İndirme Tugayı’nın kışın yeniden gideceği ve Avrupa’daki havacılık birimlerimiz için eğitim merkezi olarak kullanılan Stefanovikeio… Suda Körfezi’nde de üssün kapsamını ikili savunma işbirliği anlaşması bağlamında genişlettik” şeklinde konuştu.

Kimliğinin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, Yunanistan’daki üs konusuyla İncirlik’in birbirinden farklı misyonlar olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İncirlik’teki üssün kara ile çevrili olduğu, Suda’daki üssünse deniz üssü niteliği taşıdığını kaydetti.

Doğu Akdeniz gerilimi

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine, “Yıllardır devam eden bu çalışmaların Türkiye ile yaşananlardan olumsuz etkilenip-etkilenmemesi konusunda endişeli misiniz?” diye soruldu.

ABD’li yetkili, “Öncelikle Yunanistan ve Türkiye iki NATO üyesi olarak Türkiye’nin Batı ekseninde yer alması gerektiği ilkesi konusunda aynı çizgide. Bu ABD için soyut stratejik bir sorun. Yunanistan içinse bir sınır sorunu. O nedenle Türkiye’nin Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarına bağlı kalması onların da çıkarına” yanıtını verdi.

Bir diğer yetkili de, NATO’nun sadece tüm NATO bölgesi için güvenlik sağlamakla kalmayıp, Türkiye ve Yunanistan gibi iki müttefikin de biraraya gelmesini sağlayan bir platform olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri yetkilisi Türkiye’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Yunanistan, İtalya, Vatikan ve Hırvatistan’ı kapsayan beş günlük ziyaret programında Türkiye yoktu.

Pompeo’ya eşlik eden ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden birinin, ziyaretin Hırvatistan ayağının ardından Türkiye’ye giderek İstanbul ve Ankara’da temaslarda bulunması bekleniyor.

Yetkiliye, Doğu Akdeniz krizi konusunda Türkiye’den ne gibi bir mesaj almayı beklediği soruldu. ABD’li yetkili, “Bizim duruşumuz başından bu yana gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması, gerilimin düşürülmesi, müzakerelere dönülmesi, tek taraflı adım atılmaması ve deniz sınırları gibi konularda müzakere yoluyla çözüm aranması yönünde. Bakan Pompeo ABD’ye döneceği için, bu ziyaret benim için Türk mevkidaşlarımla görüşme fırsatı sunacak. Bu ziyaret olağan diplomasinin bir parçası. Bakan Pompeo geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmüş, Dominik Cumhuriyeti’nde de biraraya gelmişlerdi. Mevkidaşlarım ve müttefiklerle olumlu görüşmeler dışında beklentiye ilişkin bir değerlendirme yapmam” dedi.

Azerbaycan-Ermenistan çatışması da gündeme gelebilir

Dışişleri Bakanlığı yetkilisine Türkiye ziyaretinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların gündeme gelip-gelmeyeceği de soruldu.

Yetkili, “Türkiye’nin bu bölgede çıkarları ve rolü var. Diğer bölge sorunları gibi bunun da gündeme geleceğini varsayıyorum” dedi.

VOA