Patrikhane Sokağında Azerbaycan Yanlısı Gösteri

HYETERT

28 Eylül Pazartesi öğle sonrası saatlerde Kumkapı’da bulunan İstanbul Ermeni Patrikhanesi sokağından Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla kaplanmış arabalardan oluşan bir konvoy geçti. Azerbaycan yanlısı videonun twitter’da yayılması üzerine Twitter’daki yoğun tepkinin bir kısmını derledik.

Orjinal Twit ve RTlerin tamamına şuradan ulaşabilirsiniz https://twitter.com/nurhancetinkaya/status/1310603579326181377/retweets/with_comments

https://twitter.com/nurhancetinkaya/status/1310603579326181377/retweets/with_comments