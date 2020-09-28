 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Patrikhane Sokağında Azerbaycan Yanlısı Gösteri

2020-09-28

HYETERT

28 Eylül Pazartesi öğle sonrası saatlerde Kumkapı’da bulunan İstanbul Ermeni Patrikhanesi sokağından Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla kaplanmış arabalardan oluşan bir konvoy geçti. Azerbaycan yanlısı videonun twitter’da yayılması üzerine Twitter’daki yoğun tepkinin bir kısmını derledik.

Orjinal Twit ve RTlerin tamamına şuradan ulaşabilirsiniz https://twitter.com/nurhancetinkaya/status/1310603579326181377/retweets/with_comments

https://twitter.com/nurhancetinkaya/status/1310603579326181377/retweets/with_comments

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın