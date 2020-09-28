EC Silahlı Kuvvetlerinin elinde sergilenen Azeri teçhizatı, özellikle BMP-2’ler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 2. Ordu Kolordusu 181. Cephe Motorlu Tüfek Tugayı’nın silahlanmasından.
EC Savunma Bakanlığı sözcüsü Şuşan Stepanyan fotoğraflar yayınladı; Yukarıdaki fotoğrafta 386 numara ile 27 Eylül’de elimizde ortaya çıkan BMP-2 yer alıyor. İçeride, tugay garajında aynı ekipman.
Ermeni tarafının el koyduğu Azeri BMP-2 – Ermenistan Kamu Radyosu
EC Silahlı Kuvvetlerinin elinde sergilenen Azeri teçhizatı, özellikle BMP-2’ler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 2. Ordu Kolordusu 181. Cephe Motorlu Tüfek Tugayı’nın silahlanmasından.
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