“Bir millet-iki devlet” örtüsü altındaki gerçek: Silah ticareti

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren çatışmalar devam ederken Türkiye’de hükümet ve devlet yetkilileri “kardeşlik” ve “milli ortaklık” adı altında ardı ardına Azerbaycan’a destek açıklamaları yapıyor. Türkiye’de demokratik muhalefet çevreleri tarafından yapılan acil ateşkes çağrılarına kulak tıkanırken çatışmaya ilişkin uluslararası alanda yapılan açıklamaların Türkiye hariç tümü de ateşkes sağlanması, müzakere ve diyalog yolunun işletilmesi yönünde.

“KARDEŞLİK” ARDINA GİZLİ SİLAH TİCARETİ

Türkiye’de başta AKP yetkilileri olmak üzere devletin hemen tüm kademelerinden ateşü körükleyen açıklamaların ardından yalnızca kardeşlik mi var? Türkiye’nin Azerbaycan’la yakın dönemde yaptığı askeri iş birliği anlaşmaları; son yıllarda silah ticaretine ilişkin rakamlardaki artış “kardeşlik” örtüsü ardındaki bir başka gerçeğe işaret ediyor. 25 Şubat’ta Türkiye ve Azerbaycan arasında gerçekleştirilen 200 milyon liralık “mali yardım” adı altındaki silah satışı anlaşması da cabası…

Dağlık Karabağ’da çatışmanın sürmesi son yıllarda Azerbaycan’a silah ticaretini artıran Türkiye açısından ekonomik kazanç anlamına da geliyor.

TÜRKİYE SİLAH İHRACATINDA 14. SIRADA

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), “Uluslararası Silah Transferlerinde Trendler 2019” başlıklı raporuna göre Türkiye Türkiye dünyanın en büyük 14. silah ihracatçısı konumunda. SIPRI tarafından paylaşılan rapora göre Türkiye, 2015-19 yılları arasında gerçekleştirdiği silah ihracatını, bir önceki döneme göre %86 artırarak listede 14’üncü sırada yer aldı. Türkiye’nin 2015-19 yılları arasında en fazla silah ihracatı gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise sırasıyla; Türkmenistan, Umman ve Pakistan oldu.

Türkiye’nin kısa süre önce; Türkmenistan’a korvet (DEARSAN) ve zırhlı araç (BMC ve Otokar), Umman’a zırhlı araç (FNSS) ve Pakistan’a ise korvet (ASFAT), sualtı akustik sistemler (Meteksan Savunma) ve çeşitli elektronik sistemler (ASELSAN) ihraç ettiği biliniyor.

AZERBAYCAN’A İHRACAT BİR YILDA YÜZDE 86 ARTTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatında Azerbaycan ise yedinci sırada yer alıyor. 2017’de Türkiye Azerbaycan’a 34,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken bu miktar 2018’de yüzde 86 artarak 63 milyon doların üzerine çıktı.

TÜRKİYE AZERBAYCAN’IN ÜÇÜNCÜ TEDARİKÇİSİ KONUMUNDA

Yine SIPRI raporuna göre, Azerbaycan en büyük silah ithalatçısı ülkeler arasında 30. sırada yer alıyor. 2019’daki verilere göre Azerbaycan silah ihtiyacının yüzde 60’ını İsrail; yüzde 31’ini Rusya ve yüzde 3,2’sini Türkiye’den satın alıyor.

ŞUBAT’TA 200 MİLYON LİRALIK ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki silah anlaşmalarının kapsamı bu yıl yapılan görüşmelerle genişletildi. 25 Şubat’ta Bakü’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8’inci Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda “Askeri Mali ve Güvenlik İşbirliği” anlaşmaları imzalandı. Buna göre, Türkiye Azerbaycan’a 200 milyon liralık askeri malzeme ve hizmet satacak.

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 2019’da Azerbaycan ve Türkiye’nin 13 ortak tatbikat gerçekleştirdiğini, 2020’de ise tatbikatların sayısının artacağını, ayrıca Türkiye’den modern silah satın almaya devam edileceğinin duyurdu.

TÜRKİYE AZERBAYCAN’A NE SATIYOR?

Azerbaycan daha önce Türkiye’den Otokar Cobra, TR-122 Sakarya, TR-300 Kasırga (Güdümlü) gibi silah sistemleri satın alımı gerçekleştirdi. Haziran 2018’de Azerbaycan Ordusu’nun 100. Kuruluş Yılı için geçit töreninde görülen SOM seyir füzesi mokapı görüntülendi. Daha sonra olası ihracat ile ilgili bir gelişme olmadı.

ASELSAN, Azerbaycan Ordusu’nun Haberleşme ve Uydu Sistemlerinimn yenilenmesi sürecinde rol aldı. Yine ASELSAN tarafından üretilen lazer güdüm kitler Azerbaycan’ın geliştirdiği milli mühimmatlarla tntegre olarak kullanıldı.

Roketsan da Azerbaycan ordusuna güdümlü topçu roketleri ile uzun menzilli roket sistemleri sattı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde, ROKETSAN tarafından üretilen uzun menzilli roket sistemleri ve kaplan füzesi sistemleri de yer alıyor.

Türkiye ve Azerbaycan arasında ayrıca İHA, SİHA, Altay tankı ve Atak helikopteri satışları da gündeme geldi. (EKONOMİ SERVİSİ)

Evrensel Gazetesi