“Savaş istiyorlar, savaş bulurlar” – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh Başkanı: “Savaş istiyorlar, savaş bulurlar”.

Arayik Harutyunyan, silahlı kuvvetlerin mevzilerinde sağlam olduğunu ve cevabın orantılı olacağını garanti etmektedir.

Artsakh Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, Azerbaycan’ın savaş isterse, savaş bulacağını garanti etmektedir.

Harutyunyan, Facebook sayfasında, az önce ilk gönüllülerle görüştüğünü söyleyen bir video yayınladı.

“Hiç kimse ne kayıplar, ne şehitler, ne de yaralılar nedeniyle umutsuzluğa kapılmasın.”

Savaş ilan ettiler, savaş elde edecekler.

Vatanımız ve nesillerimiz için onurumuz yerine getirilmelidir”,- dedi Artsakh Devlet Başkanı.

Başkan, bu sabah erken saatlerde düşmanın temas hattı boyunca ve sivil halkın yaşadığı birçok barışçıl yerleşim yönünde aktif bombardımana başladığını belirtti.

Halk sığınmaya ve sakin olmaya çağırılmıştır.

Başkan, silahlı kuvvetlerin pozisyonlarında sağlam olduğunu ve yanıtın orantılı olacağını garanti etmektedir.

Harutyunyan, durumun tüm sorumluluğunun, Azerbaycan’ın askeri-siyasi liderliğine ait olduğunu, her kayıptan kendilerinin sorumlu olacağını hatırlatmaktadır.

Azerbaycan’ın bu sabah erken saatlerde tüm temas hattı boyunca geniş çaplı bir askeri saldırı başlattığını hatırlatalım.

Artsakh’ın başkenti Stepanakert’e de hava ve topçu saldırısı gerçekleştirilmiştir.

Ermeni tarafı, sivil halk arasında yaralı ve kayıpların bulunduğunu belirtmektedir.

Resmi bilgilere göre düşmanın 3 tankı, 3 helikopteri ve 3 İHA’sı vurulmuştur.

Ermenistan Kamu Radyosu