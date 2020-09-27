Kamuoyu araştırması: Ayasofya kararı ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler seçmen tercihini etkiledi mi?

MAK Danışmanlık şirketi tarafından yayınlanan son kamuoyu araştırmasında, katılımcıların yüzde 45’i Millet İttifakı’na, yüzde 42’siyse Cumhur İttifakı’na oy vermeyi düşündüğünü söyledi.

MAK Danışmanlık “2020 Türkiye Gündem Kamuoyu Araştırma” başlıklı son araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre, Millet İttifakı’na oy vermeyi düşünenlerin oranı Cumhur İttifakı’nı geride bıraktı. Katılımcıların yüzde 8’iyse “Yeni bir ittifak olmasını istiyorum” yanıtı verdi.

Araştırmada, “Yarın bir genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusuna AK Parti yanıtı verenlerin oranı yüzde 34,2 olurken, CHP diyenlerin oranı yüzde 21,3, İYİ Parti yanıtı verenlerin oranı 10,6, HDP yanıtı verenlerin oranıysa yüzde 7,7 oldu.

MAK Danışmanlık AKP’ye yönelik oy eğilimine ilişkin, “Son altı ay boyunca yüzde 30-33 bandında seyreden AK Parti’de yaklaşık % 2- 2,5 puanlık toparlanma eğilimi dikkat çekiyor. Bunun sebebi olarak özellikle MAVİ VATAN olarak ifade edilen sınır ötesi diplomatik mücadele yanında, Ayasofya’nın Camii olarak açılması, doğalgaz bulunması, açılışlar vb. etkili olmuş olabilir. Ayrıca muhalefetin yeterli güveni verememesi de seçmende eski adresine dönmesinde etkili olmuş olabilir” değerlendirmesi yaptı.

Araştırmada “Size göre erken genel seçim (milletvekilliği seçimi) yapılmalı mıdır?” sorusuna “evet” yanıtı verenlerin oranı yüzde 41, “hayır” diyenlerin oranıysa yüzde 31 oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın pandemiye ilişkin verilerine güven az

Eylül ayı kamuoyu araştırmasında Türkiye’nin en önemli ve en öncelikli sorununun ne olduğu sorusuna yüzde 44’lük bir oranda “ekonomik sorunlar” yanıtı verildi. Katılımcıların yüzde 22’si pandemiyi en önemli ve en öncelikli sorun olarak görürken, yüzde 11’i “Ege, Akdeniz ve diğer bölgelerdeki sınır ötesi sorunlar” ve yüzde 6’sı “Adalet” dedi.

Araştırmaya göre, Covid-19 pandemisine ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın tarafından açıklanan verilere güvene ilişkin soruya, “Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere inanıyorum” diyenlerin oranı yüzde 44,8 olurken, bu verilere inanmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 41,7 olarak kaydedildi.

MAK Danışmanlık salgına ilişkin Sağlık Bakanlığı verilerine güvende kırılma yaşandığını belirterek, “Türkiye’nin hemen her noktasında pek çok salgına muhatap kişinin varlığı da bu negatif algıda etkili olmuş olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Euronews