EMEP: Bu savaş ne Türkiye ne Azerbaycan ne de Ermenistan halklarına hayırlı olacak

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, Dağlık Karabağ’da çatışmaların şiddetlenmesine ve Ermenistan ile Karabağ’ın seferberlik ilan etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Savaşın ülke halkları adına hayırlı olmayacağının altını çizen Erkan, “Yine kan dökülecek, yine savaşın yükü işçi ve emekçilere yüklenecek” dedi.

EMEP’in Esentepe Mahallesi’nde gerçekleşen Körfez İlçe Kongresi’nde konuşan Arzu Erkan, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki hareketliliğe değindi her iki tarafın da birbirini suçlayan açıklamaları olduğunu söyledi. Erkan “Bu savaş ne Türkiye ne Azerbaycan ne de Ermenistan halklarına hayırlı olacak. Yine kan dökülecek, yine savaşın yükü işçi ve emekçilere yüklenecek” dedi.

Erkan, “Haklar satranç tahtasındaki piyon değil” vurgusu yaptı.

“TOPYEKÛN SALDIRILARA KARŞI TOPYEKÛN MÜCADELE”

Kongreyi olağanüstü koşullarda gerçekleştirdiklerini belirten Erkan, pandemi sürecinde emekçilerin fabrika hatlarında can verdiğinin altını çizdi.

Erkan ayrıca iktidarın birçok büyükşehirde seçimi kaybetmiş olmasına ve İstanbul seçimlerini tekrarlamasına rağmen büyük bir farkla kaybetmesinin, hedeflerini gerçekleştirmek için halktan destek alamadığını gösterdiğini ifade etti.

Konuşamasında 6 yıl önce yargılanıp beraat etmelerine rağmen 2 gün önce yeniden gözaltına alınan HDP üye ve yöneticilerine de değinen Erkan, “Topyekûn saldırılara karşı tek tek mücadele edilemez. Barolara saldırıda sadece baroların, Tabipler Birliğine saldırıda sadece tabiplerin mücadelesi yetmez. Bu yüzden diyoruz ki topyekün saldırılara karşı topyekün mücadele” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Arzu Erkan’ın konuşmasının ardından çalışma ve mali rapor okundu, oy birliğiyle ilçe başkanlığına Adem Korkmaz seçildi ve yeni yönetim oluşturuldu. (Kocaeli/EVRENSEL)

Evrensel Gazetesi