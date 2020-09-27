Dağlık Karabağ’da çatışmalar şiddetlendi

Ermenistan sıkıyönetim ilan etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada ilk ateş açan tarafın Azerbaycan olduğunu belirterek, “Devletimizin ve ordumuzun arkasında sıkı bir biçimde duralım ve kazanalım. Yaşasın şanlı Ermeni ordusu” ifadelerini kullandı. Vatandaşlara “kutsal vatanın savunulmasına hazır olunması” mesajı veren Başbakan, hükümetin “sıkıyönetim” ilan ettiğini ve “seferberlik çağrısı” yapma kararı aldığını duyurdu.

Ermeni milisler şu ana dek Azeri ordusuna yoğun kayıplar yaşattıklarını öne sürerken; Ermenistan Savunma Bakanlığı da Azerbaycan ordusuna ait iki helikopter ile üç insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlık açıklamasında, “Azerbaycan’ın, nüfusun çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu Dağlık Karabağ’ı sabahın erken saatlerinden itibaren bombaladığı ve bu esnada çok sayıda sivil hedefin ateş altına alındığı” iddia edildi.

Tarafların yaptığı açıklamalara göre, çatışmalarda siviller de hayatını kaybetti. Ermenistan, bombardımanda bir kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıklarken, Azerbaycan ölü sayısı konusunda bilgi vermedi.

Türkiye’den destek açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Erdoğan, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev’e ifade ettiğim gibi, Türkiye “tek millet, iki devlet” anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştüğü bildirildi. Akar’ın görüşmede, “Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız” dediği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da Ermenistan’ı sert bir dille kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili açıklamasında, “Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’dan Türkiye’ye tepki

Türkiye’nin Azerbaycan’a destek açıklaması Ermenistan’ın tepkisini çekti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye’yi çatışmaya müdahil olmama konusunda uyararak, “Türkiye’nin tutumunun Güney Kafkasya ve bölgedeki komşuları için yıkıcı sonuçları olabileceğini” söyledi. Paşinyan, uluslararası toplumdan da Türkiye’nin çatışmaya dahil olmaması konusunda garanti istedi.

Tartışmalı statü

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesi üzerindeki egemenlik hakları konusunda yaklaşık 30 yıldır yer yer çatışmalara varan sert görüş ayrılıkları yaşanıyor. Nüfusun çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu bölge, dönemin Sovyetler Birliği devleti tarafından Azerbaycan’a verilmiş ancak Ermenistan yanlısı milisler 1990’lı yılların başında, yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından bölgede kontrolü ele geçirmişti.

Ermeni milisler her ne kadar 1991 yılında, Dağlık Karabağ’ın özgürlüğünü ilan etmiş olsa da uluslararası toplum bugüne dek bunu kabul etmiş değil. Azerbaycan ise bölgeyi gerekirse askeri güç kullanarak tamamen kendi kontrolü altına almayı hedefliyor.

AFP,DHA,DW / ET,BÖ

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Deutsche Welle