Communiqué conjoint sur les dernières attaques de l’Azerbaïdjan contre la république d’Artsakh.

L’Armenian Council of America (ACA) et l’Armenian Council of Europe (ACE) appellent le Groupe de Minsk de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à la dernière agression militaire du régime azerbaïdjanais contre la république d’Artsakh et ses populations civiles.

L’ACA et l’ACE exhortent également les gouvernements français et américain, en tant que membres du groupe de Minsk de l’OSCE, à condamner avec force et sans équivoque les actions du régime azerbaïdjanais.

Malheureusement, comme de nombreux organes de presse l’ont déjà rapporté, l’armée azerbaïdjanaise a reconnu dimanche que ses forces avaient déclenché une offensive militaire à grande échelle le long de toute la ligne de contact, ciblant non seulement les forces de défense de l’Artsakh, mais également les populations civiles.

Au cours des dernières années, nous avons exprimé à plusieurs reprises nos inquiétudes face à l’augmentation des violations azerbaïdjanaises du cessez-le-feu le long de la ligne de contact avec l’Artsakh et l’Arménie.

En fait, après avoir fait des déclarations belliqueuses de guerre pendant de nombreuses années, les forces azéries ont attaqué l’Artsakh et l’Arménie en 2016, et pas plus tard qu’en juillet de cette année, tout en prétendant simultanément participer aux négociations pour une résolution pacifique du conflit dans le cadre du Groupe de Minsk.

Pourtant, les gouvernements américain et français sont restés silencieux face à cette agression flagrante, à l’intérieur et en dehors du cadre du groupe de Minsk, et n’ont pas condamné le mépris du régime azerbaïdjanais à l’égard de l’objectif de la communauté internationale d’établir la paix et la stabilité dans la région.

Afin de prévenir une future escalade du conflit, le Groupe de Minsk de l’OSCE doit renoncer aux appels standard à la retenue des deux côtés et condamner avec force l’agression nue déchaînée par l’armée azerbaïdjanaise et exiger un représentant personnel du Président en exercice (Personal Representative of the Chairperson-in-Office) pour bénéficier de privilèges de surveillance le long de la ligne de contact.

Lorsque et seulement lorsque l’agression azerbaïdjanaise sera maîtrisée, le Groupe de Minsk de l’OSCE doit promouvoir des mesures de confiance entre les deux parties; un élément clé est l’inclusion des représentants démocratiquement élus de la République d’Artsakh dans les pourparlers de paix.

Paris, France le 27 septembre 2020

Washington, D.C., États-Unis 27 septembre 2020

https://massispost.com/2020/09/joint-communique-on-azerbaijans-latest-attacks-against-artsakh/