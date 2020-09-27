Bir kadın ve bir çocuk. Martuni’de siviller öldürüldü – Ermenistan Kamu Radyosu

Bir kadın ve bir çocuk. Martuni’de siviller öldürüldü

Artsakh’ta yaralılar var, başkent Stepanakert dahil okullar bombalandı.

Artsakh’ın Martuni bölgesinde iki kişi öldürüldü: bir kadın ve bir çocuk, iki de yaralı var. Bu bilgi, Artsakh İnsan Hakları Savunucusu Artak Beglaryan’ın Facebook sayfasında duyuruldu.

“Diğer yerleşim yerleriyle ilgili veriler doğrulanıyor. Stepanakert dahil okullar da bombalandı. Beglaryan, “Birçok yerleşim yerinde sivil altyapıda büyük çaplı hasar var” diye yazdı.

Ermenistan Kamu Radyosu