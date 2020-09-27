Azerbaycan-Ermenistan: Kim Ne Dedi?

HYETERT (Güncellenen Haber)

Sabah saatlerinde ulusal ve uluslararası çeşitli haber ajansları tarafından oldukça yoğun bir diplomasi ve halkla ilişkiler trafiğiyle eşzamanlı geçilen Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar ile ilgili Türkiye siyasetçileri ve partileri tarafından yapılan açıklamaları derledik.

Cumhurbaşkanı, Bakanlıklar ve Bakanlar

Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ve Ermenistan’a dair bir twit serisinde şunları söyledi.

“Azerbaycan’a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.

Ermenistan’ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır.

Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan’ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz.

Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev’e ifade ettiğim gibi, Türkiye “tek millet, iki devlet” anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir.

Originally tweeted by Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) on 2020-09-27.“

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın ise Türkçe ve İngilizce yayınladığı twitlerinde

“Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.

Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır.

Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir.

Originally tweeted by Ibrahim Kalin (@ikalin1) on 2020-09-27.” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Eski Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamalarını içeren bir dizi twiti de içeren serisinde şunları söyledi.

“1. MSB HULUSİ AKAR: İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir

2. MSB HULUSİ AKAR: Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkânlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan’ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Originally tweeted by T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) on 2020-09-27.“

Şehitlerimizin kanının yerde bırakılmayacağı inancıyla Ermenistan’ın kalleşçe saldırısında şehit olan Azerbaycan Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/Xyvz9zbm5P — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2020

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.https://t.co/hZnJ1zyH7j pic.twitter.com/oBcjg1Fl1x — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2020

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı gün içinde değişik zamanlarda hem bakanlık yetkililerinin açıklamalarını paylaştı hem de Cumhurbaşkanı ve diğer partili siyasetçilerin konu hakkındaki açıklamalarını ve Türkiye’nin resmî haber ajansı Anadolu Ajansı’nın konu ile ilgili haberlerini RT etti. Bakanlığın paylaştığı twitlerden bazıları şöyle

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Ermenistan’ın Bu Sabah Azerbaycan’a Karşı Başlattığı Saldırı Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/cVTmIKlOvT — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 27, 2020

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü https://t.co/OOROiQS5GP pic.twitter.com/Q6L9Sw7Sgf — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 27, 2020

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü https://t.co/1fBtJmq31b pic.twitter.com/lgdHDggXvw — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 27, 2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bir dizi yerli ve yabancı siyasetçiyle görüştükten sonra düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, #Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev @azpresident ile görüştü. Ben de Azerbaycan Dışişleri Bakanı @bayramov_jeyhun kardeşimle ve #RF Dışişleri Bakanı Sergei #Lavrov ile görüştüm. #AGİT Minsk Grubu Eş-Başkanlarıyla da temaslarımız sürüyor.

Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen #Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada Can #Azerbaycan’ın yanındayız.🇹🇷🇦🇿

Originally tweeted by Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) on 2020-09-27.“

İçişleri Bakanı

AKP İktidarı’nda Çalışma vs Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinde de bulunmuş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir şiirle birlikte başsağlığı diledi.

"Birdir bizim her halimiz

Sevincimiz, melalimiz.

Bayraklarda hilalimiz

Azerbaycan – Türkiye…" 🇹🇷🇦🇿



Ermenistan’ın hain saldırısı sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 27, 2020

Siyasi Partiler ve Parti Liderleri

Siyasi Partiler arasında CHP dışındaki partiler resmî hesaplarından parti genel başkanlarının açıklamalarını paylaşmayı uygun görürken, CHPnin parti resmî hesabından daha sonra genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu‘nun da paylaşacağı şu twit atıldı

Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınıyoruz. Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) September 27, 2020

Eski eşbaşkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş‘ın hapiste olduğu TBMM’deki üçüncü büyük parti HDP Genel Merkezi ise twitter hesaplarından merkezden yapılmış şu açıklamayı paylaştı

“Türkiye Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşa değil, barışa taraf olmalı”



Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklamasıhttps://t.co/9F3COD386F — HDP (@HDPgenelmerkezi) September 27, 2020

HDP’nin Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ise hesabından hem bir açıklama hem de konuya ilişkin verdiği demeçlerin haberlerini paylaştı.

Karabağ’da, Ermeni Azeri güçleri arasında büyük çaplı çatışmalar oluyor.

Ülkemiz, bu yangına benzin döken taraf olmaktan vazgeçmelidir.

Bu savaşın kazananı olmaz!

Ama kaybedeni, Ermeni ve Azeri halkları olacaktır.

Ateşkesin sağlanması için sorumluluk alalım. @TC_Disisleri — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) September 27, 2020

Garo Paylan'dan çağrı: "Ateşkesin sağlanması için sorumluluk alalım" https://t.co/6j1PVlBY0k — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) September 27, 2020

MHP Genel Başkanlığı ise twitter hesaplarından Genel Başkan Devlet Bahçeli‘nin açıklamalarının linkini paylaşmayı uygun gördü

MHP Lideri Bahçeli: Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan’ın yanındayız https://t.co/y6AAQtvt3L — MHP (@MHP_Bilgi) September 27, 2020

Necmettin Erbakan‘ın başbakanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı da yapmış İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları kabul edilemez.” dedi.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları kabul edilemez.



İktidarı, uluslarası toplumu ve Minsk Grubu’nu, Ermenistan işgalinin sonlandırılması ve sorunun çözümü için acilen adım atmaya çağırıyorum.



Her zaman olduğu gibi haklı davasında can Azerbaycan'ımızın yanındayız. — Meral Akşener (@meral_aksener) September 27, 2020

AKP İktidarı’nda Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunmuş olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi olarak kaleme aldığı twitlerinde “Azerbaycan yalnız değildir ve Karabağ mutlaka azat olacaktır!” dedi.

Azerbaycan yalnız değildir ve Karabağ mutlaka azat olacaktır!



Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.



Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Aliyev ve Can #Azerbaycan’ın yanındayız. 🇦🇿 pic.twitter.com/0aeCaHrrE4 — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) September 27, 2020

Yine AKP İktidarı’nda Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuş Deva Partisi kurucu Genel Başkanı Ali Babacan ise Deva Partisi Genel Başkanlığından atılmış bir dizi twiti RTledi

“Azerbaycan-Ermenistan anlaşmazlıklarının özü Dağlık Karabağ ve Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarıdır. Bu sorunların çatışmayla değil diyalog ve müzakere sürecinde çözüme kavuşturulmasını savunuyoruz.

AGİT Minsk Grubu Kafkasya’daki barış ve istikrarın bozulmaması için devreye girmelidir. Türkiye, Azerbaycan’daki kardeşlerini yalnız bırakmamalıdır.

Originally tweeted by DEVA Partisi (@devapartisi) on 2020-09-27.“

Doğu Perinçek‘in Genel Başkanı olduğu Vatan Partisi ise resmî hesaplarından hem parti resmî açıklamalarını hem de Genel Başkanlarının aşağıdaki twitini paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanları

Üçü de CHPli olan İstanbul (Ekrem Imamoğlu), Ankara (Mansur Yavaş) ve İzmir’in (Tunç Soyer) Büyükşehir Belediye Başkanları’nın twitleri ise sırasıyla şöyle

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da yaptığı ve sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a ve Azerbaycan Türklerine başsağlığı, bölgeye barış ve huzur diliyorum.🇦🇿 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 27, 2020

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınıyorum.



Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.



Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın haklı davasında yanındayız. pic.twitter.com/hfKUa9jAXi — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 27, 2020

Azerbaycan’a yönelik Ermenistan’ın saldırısını kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Azerbaycan halkına, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifa, bölgeye huzur ve barış diliyorum. pic.twitter.com/gNwrf8RlMo — Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 27, 2020

Diyarbakır’ın seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Adnan Selçuk Mızraklı‘nın görevden alınarak yerine Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilmiş belediye başkanı ve Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise “Ermenistan’ın #Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. #Türkiye, her zaman olduğu gibi can gardaşının yanındadır.” dedi.

Ermenistan’ın #Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.#Türkiye, her zaman olduğu gibi can gardaşının yanındadır. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/KoQrlUPEy6 — Münir Karaloğlu (@munirkaraloglu) September 27, 2020