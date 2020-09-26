Ankara’dan Pelosi’ye tepki: İç siyasette puan toplamak için Türkiye’ye saldırıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “İç siyasette puan toplamak için Türkiye’ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da: “Pelosi, Türkiye’ye karşı husumet içerisinde olan ön yargılı bir siyasetçidir. Daha önce Ermeni soykırımı iddiaları konusunda da böyle bir tavır içerisine girmişti.” ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından verdiği İngilizce mesajlarında Pelosi’yi eleştirdi:

“Nancy Pelosi’ye tek sorumuz var: Darbeleri saymazsak, Türkiye’de en son ne zaman iktidar barışçıl yollardan el değiştirmemiştir? Demokrasimize yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini de çok iyi biliyoruz. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ciddiyetsizce ifadelerinde, Amerikalı siyasetçilerin Türkiye’ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz.Türkiye, yüzyıllardır modern anayasal sistemleri deneyimlemiştir. Türk demokrasisinin gücü bu tarihten gelmektedir.”

ABD’li siyasetçilerin “Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakması” gerektiğini söyleyen Altun, “Karmaşık bölgesel ve stratejik meselelerin çözümü; gerçeklerden kopuk, laf olsun diye söylenen sözlerle değil, düşünceli temaslar ve ciddi bir diyalogla bulunur. Pelosi ve diğer ABD’li siyasetçilerden, ülkelerimizin ilişkisinin sağlığı açısından, bu tavırlarından vazgeçmelerini istiyoruz.” şeklinde yazdı.

Pelosi ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, “Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?” sorusuna, “Olacaklara bakacağız” cevabını vermişti. Buna karşılık Pelosi, “Trump’ın kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin’e, Kim Jong-un’a, Erdoğan’a hayranlık duyuyor. Ancak Sayın Başkan, Kuzey Kore, Rusya, Türkiye ya da Suudi Arabistan’da olmadığınızı hatırlatayım. Demokrasiyle yönetilen ABD’desiniz.” ifadelerini kullanmıştı.

Euronews